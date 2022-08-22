В 1-м полугодии в Украину импортировали 304 тыс. легковых автомобилей, потратив на это $1,7 млрд.

В январе-июне 2022 года в режиме импорта в Украину было завезено 304 тыс. легковых автомобилей на сумму около 1,7 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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"По данным Госстата, в 1 полугодии 2022 года в Украину было импортировано 304 083 легковых авто на сумму почти 1,7 млрд долларов. Из этого количества новыми были 18 323 автомобиля или 6%, подержанными 285 760 шт. (94%). Закупки новых легковых авто стоили импортерам в 363,3 млн долларов. Таможенная стоимость легковых авто с пробегом составляла более 1,3 млрд долларов. Главными поставщиками новых легковушек в Украину были Китай (6710 шт.), Япония (2382 шт.) и Румыния (1476 шт.)", – говорится в сообщении.