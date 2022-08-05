Поставщики и операторы топлива уже приспособились к работе в условиях войны. Объемы импорта значительно выросли.

Объем импорта моторных топлив (бензин, ДТ, автогаз) в Украину увеличился в июле на 125 тыс. т по сравнению с июнем-2022, до 779 тыс. т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные операторов рынка.

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Основной прирост произошел за счет поставки дизельного топлива, импорт которого по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 75 тыс. т (+16%), до 560 тыс. т. При этом максимальная динамика поставок зафиксирована для литовского ресурса: 46 тыс. т (+86%). Относительно июля 2021 года импорт ДТ увеличился на 14 тыс. т (на 3%).

По словам участников рынка, рынок поставок дизтоплива в июле оказался больше спроса, поэтому в стране ощущается избыток ресурса. "Многие покупатели, в том числе крупные, порезали заявки на август на 30-40%", — рассказали в одной из польских компаний-поставщиков топлива в Украине.

Импортные поставки бензинов в июле увеличились до 142 тыс. т (+45%). Относительно бензинов максимальный прирост также произошел за счет Литвы. Суммарный импорт высокооктана из этой страны — 27,3 тыс. т (+165%). Относительно июля 2021 года импорт бензинов увеличился на 38 тыс. т (на 36%).

Импорт ДТ в Украину по странам отправки, тыс. т

Трейдеры отмечают, что рынок близок к наполнению бензином, однако в разрезе операторов еще ощущается легкая нехватка ресурса. "Для полного удовлетворения спроса не хватило совсем немного — все же бензин с заправок время от времени пропадает. Думаю, к середине августа максимум этот вопрос будет снят", — считает представитель крупной сети АЗС.

Импорт бензинов в Украину по странам отправки, тыс. т

Динамика поставок автогаза в июле составила +8%, всего импортировано 77 тыс. т наибольшим источником остается Польша. В том, были зафиксированы и первые в 2022 году поставки из Венгрии и Сербии. По словам операторов рынка, рынок Нафтогаза приобрел черты сбалансированности еще в июне. В июле объемы импорта существенно превысили спрос, из-за чего цена в группе продемонстрировала существенное снижение. По состоянию на начало августа стоимость газа в розницу также начала активно снижаться.

Импорт автогаза в Украину по странам отправки, тыс. т

"Подавляющее большинство оптовых операторов работает с колес и делает акцент на автотранспорт из-за его мобильности. В такой схеме делать запасы на нефтебазе нет смысла — очень быстро меняется цена и конъюнктура, и велик шанс попасть в "минус", — говорит один из опрошенных трейдеров. Он также отмечает, что из-за низкого спроса в июле его компания уже уменьшила объемы закупок на август.