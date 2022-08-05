Постачальники та оператори паливного вже пристосувались до роботи в умовах війни. Об'єми імпорту значно зросли.

Обсяг імпорту моторних палив (бензин, ДП, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. т порівняно з червнем-2022, до 779 тис. т. Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані операторів ринку.

Читайте також: В НБУ прогнозують зростання ціни на пальне через майбутнє збільшення податків

Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого порівняно з червнем 2022 р. збільшився на 75 тис. т (+16%), до 560 тис. т. При цьому максимальну динаміку постачань зафіксовано для литовського ресурсу: 46 тис. т (+86%). Відносно липня 2021 р. імпорт ДП збільшився на 14 тис. т (на 3%).

Зі слів учасників ринку, ринок постачання дизпального у липні виявився більшим за попит, тож у країні відчувається надлишок ресурсу. "Багато покупців, зокрема великих, порізали заявки на серпень на 30-40%", — розповіли в одній із польських компаній-постачальників пального в Україну.

Імпортні постачання бензинів у липні збільшилися до 142 тис. т (+45%). Щодо бензинів максимальний приріст також відбувся за рахунок Литви. Сумарний імпорт високооктану з цієї країни — 27,3 тис. т (+165%). Відносно липня 2021 р. імпорт бензинів збільшився на 38 тис. т (на 36%).

Імпорт ДП в Україну за країнами відправки, тис. т

Трейдери зазначають, що ринок близький до наповнення бензином, проте у розрізі операторів ще відчувається легка нестача ресурсу. "Для повного задоволення попиту забракло зовсім небагато — все ж таки бензин із заправок час від часу пропадає. Думаю, до середини серпня максимум це питання буде знято", — вважає представник великої мережі АЗС.

Імпорт бензинів в Україну за країнами відправки, тис. т

Динаміка постачань автогазу в липні склала +8%, загалом імпортовано 77 тис. т. Найбільшим джерелом залишається Польща. Втім, було зафіксовано й перші у 2022 році постачання з Угорщини й Сербії. Зі слів операторів ринку, ринок автогазу набув рис збалансованості ще у червні. У липні обсяги імпорту суттєво перевищили попит, через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. Станом на початок серпня вартість газу вроздріб також почала активно знижуватися.

Імпорт автогазу в Україну за країнами відправки, тис. т

"Переважна більшість гуртових операторів працює з коліс і робить акцент на автотранспорт через його мобільність. У такій схемі робити запаси на нафтобазі немає сенсу — дуже швидко змінюється ціна й кон’юнктура, і великий шанс потрапити в "мінус", — каже один із опитаних трейдерів. Він також зазначає, що через низький попит у липні його компанія вже зменшила обсяги закупівель на серпень.