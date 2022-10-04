Высокая стоимость легализации автомобилей и падение покупательской способности граждан приводит к сокращению импорта транспортных средств.

Народный депутат Ярослав Зализняк в своем телеграм-канале обнародовал статистику импорта транспортных средств в сентябре текущего года.

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За сентябрь в Украину завезли 20 170 легковых автомобилей. За них украинцы уплатили 2,3 млрд грн налогов.

Стоимость импортируемых легковушек:

до 6000$: 9,6 тыс.

6000-10 000$: 3,6 тыс.

10 000 - 30 000$: 5,3 тыс.

более 30 000$: 1,6 тыс.

Грузовые транспортные средства 1588 штук

Мотоциклы 9993 штуки

Автобусы 64 штуки

Всего за растаможку транспортных средств с начала действия новых правил с украинцев взыскали 3,6 млрд грн налогов за импорт.