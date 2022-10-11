Самые популярные модели малой коммерческой техники в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых автомобилей.

Второй месяц рынок малых коммерческих транспортных средств подряд постепенно восстанавливается. Потребность в машинах этой категории обеспечивает в основном предложение подержанных авто на внутреннем рынке, доля которого растет. Вместо этого импорт подержанных LCV падает из-за отмены так называемой «нулевой» растаможки, изменения курса валют и удорожания автомобилей за рубежом, утверждают в Институте исследований авторынка. Продажи новых автомобилей невелики, однако демонстрируют рост.

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Динамика рынка LCV

В сентябре украинцы приобрели 4,6 тысячи легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонны. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2,8% больше, чем в августе-2022.

Большинство малых коммерческих автомобилей в первой половине 2022 года приобрели на внутреннем рынке: 3,5 тысячи (76,3%). Это максимальный показатель за последние 12 месяцев.

Из-за границы привезли лишь 793 подержанных LCV, при этом по сравнению с сентябрем 2021 года их доля снизилась с 23,8% до 17,4%. Количественно импорт легких коммерческих грузовиков с пробегом сократился почти наполовину: на – 48,1%. По сравнению с августом 2022 г. падение составило – 13,3%.

Новыми приобрели 260 легких грузовиков, что составляет 5,7% от общего количества сделок купли-продажи. Спад продаж в этом сегменте рынка составил – 48,2%, если сравнивать с сентябрем 2021 г. Если сравнивать с августом 2022 года, то продаж зафиксировано на 66,7% больше.

Доля продукции украинских предприятий, которые малыми партиями осуществляют переоборудование новых импортных LCV под специальные нужды, составила 0,6%. В сентябре впервые зарегистрировали только 28 таких транспортных средств, что на -89,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на два автомобиля больше, чем в августе-2022.



Динамика продаж LCV в Украине в течение сентября 2021 – сентября 2022 года.

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Самые популярные LCV на внутреннем рынке

В первом полугодии на украинском внутреннем рынке украинцы чаще всего выбирали подержанные Mercedes-Benz (19,9% от общего количества), Renault (17,7%) и Volkswagen (15,6%).

Четвертое место пока занял Ford с долей 8,1%, а на пятом месте находится российский ГАЗ (7,7%), который ежемесячно уверенно теряет позиции.

Лидером на рынке внутренних перепродаж LCV неизменно остается Mercedes-Benz Sprinter (508 шт.), на базе которого существует множество модификаций и надстроек для различных нужд.

На втором месте рейтинга разместился Renault Master (300 шт.), а третье место занял Ford Transit (241 шт.). Четвертое место пока занимает «Газель» 3302 (210 шт.). Пятую строчку занял популярный Volkswagen Transporter (202 шт.).



Самые популярные модели LCV на внутреннем рынке, сентябрь 2022

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Самые популярные подержанные LCV, привезенные из-за рубежа

Из-за границы в сентябре 2022 года чаще всего привозили LCV марки Renault (41,8%), Mercedes-Benz (18,3%) и Volkswagen (9,3%). В первую пятерку также попали Opel (8,5%) и Ford (7,7%).

Лидером импортных б/у LCV с большим отрывом стал Renault Master (224 шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (124 шт.), а третью строчку занял Renault Kangoo (65 шт.).

Также в пятерку попали Renault Traffic (45 шт.) и Volkswagen Crafter (41 шт.).



Самые популярные модели подержанных LC, привезенных из-за рубежа, сентябрь 2022

Самые новые LCV

Лидером продаж новых LCV остается Renault с долей 29,2% от общего количества сделок купли-продажи. На втором месте оказалась Toyota (14,9%), а не на третьем — Citroen (13,9%). Замыкают ТОП-5 брендов новых LCV Mitsubishi (9%) и Ford (6,6%).

Что касается моделей, то лидером сегмента остается компактный минивэн Renault Express (79 шт.). Популярный Citroen Berlingo разместился на втором месте (40 шт.). Третье место с большим отрывом занял Mercedes-Benz Sprinter (15 шт.).

Самые популярные модели новых LCV, сентябрь 2022