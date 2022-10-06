Кременчугский завод «Альфатекс» приступил к сборке коммерческой автотехники Dayun. В производство запущены модели грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн.

В Кременчуге стартовал сбор грузовых автомобилей китайского бренда Dayun, выпускает их завод коммунальной техники «Альфатекс». Об этом сообщается на странице предприятия Facebook.

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На первом этапе выпустят 200 автомобилей, причем первые 50 машинокомплектов уже прибыли из Китая. Налажена сборка нескольких различных моделей Dayun – грузоподъемностью 3,5, 6, 8, 10 и 12 тонн. Они оснащаются турбодизелями Weichai мощностью 144-184 л.

На шасси монтируется разнообразное оборудование. Изготавливают самосвалы, мусоровозы, автовышки, снегоуборочные автомобили и другую коммунальную и сельскохозяйственную технику.