Кременчуцький завод «Альфатекс» розпочав складання комерційної автотехніки Dayun. У виробництво запущено моделі вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн.

У Кременчуці стартувало збирання вантажних автомобілів китайського бренду Dayun, випускає їх завод комунальної техніки «Альфатекс». Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

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На першому етапі випустять 200 авто, причому перші 50 машинокомплектів уже прибули з Китаю. Налагоджено складання кількох різних моделей Dayun – вантажопідйомністю 3,5, 6, 8, 10 та 12 тонн. Вони оснащуються турбодизелями Weichai потужністю 144-184 к. с.

На шасі монтується різноманітне обладнання. Виготовляють самоскиди, сміттєвози, автовишки, снігоприбиральні авто та іншу комунальну та сільськогосподарську техніку.