Найпопулярніші моделі малої комерційної техніки в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

Другий місяць поспіль ринок малих комерційних транспортних засобів поступово відновлюється. Потребу в машинах цієї категорії наразі забезпечує в більшості пропозиція вживаних авто на внутрішньому ринку, частка якого зростає. Натомість імпорт вживаних LCV падає через скасування так званого «нульового» розмитнення, зміну курсу валют та подорожчання автомобілів за кордоном, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Продажі нових авто невеликі, проте демонструють зростання.

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Динаміка ринку LCV

У вересні українці придбали 4,6 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це — на 29% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 2,8% більше, ніж у серпні-2022.

Більшість малих комерційних авто в першій половині 2022 року придбали на внутрішньому ринку: 3,5 тисячі (76,3%). Це максимальний показник за останні 12 місяців.

З-за кордону привезли лише 793 вживаних LCV, при цьому у порівнянні з вереснем 2021 року їх частка зменшилася із 23,8% до 17,4%. Кількісно імпорт легких комерційних вантажівок з пробігом скоротився майже вполовину: на −48,1%. У порівнянні з серпнем-2022 падіння склало -13,3%.

Новими придбали 260 легких вантажівок, що складає 5,7% від загальної кількості угод купівлі-продажу. Спад продажів в цьому сегменті ринку склав -48,2%, якщо порівнювати з вереснем-2021. Якщо ж порівнювати із серпнем 2022 року, то продажів зафіксовано на 66,7% більше.

Частка продукції українських підприємств, які малими партіями здійснюють переобладнання нових імпортних LCV під спеціальні потреби, склала 0,6%. У вересні вперше зареєстрували лише 28 таких транспортних засобів, що на -89,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року та на два автомобілі більше, ніж у серпні-2022.



Динаміка продажів LCV в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

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Найпопулярніші LCV на внутрішньому ринку

У першому півріччі серед пропозиції на українському внутрішньому ринку українці найчастіше обирали вживані Mercedes-Benz (19,9% від загальної кількості), Renault (17,7%) та Volkswagen (15,6%).

Четверте місце поки-що зайняв Ford із часткою 8,1%, а на п’ятому місці знаходиться російський ГАЗ (7,7%), який щомісяця впевнено втрачає позиції.

Лідером на ринку внутрішніх перепродажів LCV незмінно залишається Mercedes-Benz Sprinter (508 шт.), на базі котрого існує безліч модифікацій та надбудов для різних потреб.

На другому місці рейтингу розмістився Renault Master (300 шт.), а третє місце зайняв Ford Transit (241 шт.). Четверте місце поки-що займає «Газель» 3302 (210 шт.). П’яту сходинку зайняв популярний Volkswagen Transporter (202 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV на внутрішньому ринку, вересень 2022

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Найпопулярніші вживані LCV, привезені з-за кордону

З-за кордону у вересні 2022 року найчастіше привозили LCV марки Renault (41,8%), Mercedes-Benz (18,3%) та Volkswagen (9,3%). В першу п’ятірку також потрапили Opel (8,5%) та Ford (7,7%).

Лідером імпортних вживаних LCV з великим відривом став Renault Master (224 шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (124 шт.), а третю сходинку зайняв Renault Kangoo (65 шт.)

Також у п’ятірку потрапили Renault Traffic (45 шт.) та Volkswagen Crafter (41 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LC, привезених з-за кордону, вересень 2022

Найпопулярніші нові LCV

Лідером продажів нових LCV залишається Renault із часткою 29,2% від загальної кількості угод купівлі-продажу. На другому місці опинилася Toyota (14,9%), а не третьому — Citroen (13,9%). Замикають ТОП-5 брендів нових LCV Mitsubishi (9%) і Ford (6,6%).

Щодо моделей, то лідером сегмента залишається компактний мінівен Renault Express (79 шт.). Популярний Citroen Berlingo розмістився на другому місці (40 шт.). Третє місце, з великим відривом, зайняв Mercedes-Benz Sprinter (15 шт.).

Найпопулярніші моделі нових LCV, вересень 2022