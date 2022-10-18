Статистика реєстрацій тягачів в Україні. ТОП моделей вересня в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Через зміну логістичних шляхів та тимчасове обмеження роботи морських портів, попит на автомобільні перевезення суттєво зріс. Українські логістичні підприємства активно поповнюють свій автопарк, адже наявного рухомого складу не вистачає.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У вересні 2022 року українці придбали 4,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 48,8% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 17,5% більше, ніж у серпні-2022. Такий показник — рекордний не лише за останні 12 місяців, але й за багато років спостережень за автомобільним ринком України, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Більшість (55,7%) серед усіх проданих у вересні тягачів привезли вживаними з-за кордону (2,4 тис. угод), ще 40,2% купили на внутрішньому ринку (1,8 тис. шт.). Лише 4,1% сідлових тягачів придбали новими (179 шт.).

Середній вік тягачів на внутрішньому ринку склав 14,7 року (цей показник зростає другий місяць поспіль), а імпортованих з-за кордону із пробігом — 8,5 року (показник знижується шостий місяць поспіль). Тобто, імпорт вживаних сідлових тягачів «омолоджує» цей сегмент ринку.

Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

Так відбувається завдяки відсутності загороджувального акцизного податку на імпорт вживаних тягачів. Саме тому ввезення сідлових тягачів з-за кордону — єдиний сегмент імпорту, котрий у вересні продемонстрував зростання (на 106%, якщо порівнювати із вереснем-2021).

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Лідером на українському внутрішньому ринку тягачів став DAF, таких у вересні купили 581 шт. (33,2%). Також популярністю користувалися Renault Trucks (362 шт., 20,7%), MAN (344 шт., 19,7%), Volvo (215 шт., 12,3%) та Scania (118 шт., 6,7%).

Частка морально і технічно застарілого російсько-радянського спадку, автомобілів МАЗ і КамАЗ, скорочується. У вересні таких сумарно придбали лише 25 штук.

Найбільш популярною моделлю вживаного сідлового тягача на внутрішньому ринку був DAF XF, таких придбали 522 штуки. Другу сходинку рейтингу зайняв Renault Magnum (210 шт.), а третє — MAN — TGX (190 шт.).

Також популярними було Volvo FH (187 шт.) та Renault Premium (141 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, вересень 2022

Найпопулярніші вживані тягачі, привезені з-за кордону

Абсолютну більшість парку складають європейські бренди. Лідером рейтингу став DAF (30,6% від загальної кількості, 742 шт.). Бренд MAN в імпорті посів друге місце з часткою 30,5% (740 шт.). На третьому місці опинилися тягачі марки Volvo (14,2% 345 шт.).

До п’ятірки також увійшли Renault (9%, 218 шт.) та Scania (8,2%, 199 шт.).

Найбільш популярним в купівлі за кордоном виявився DAF XF (1,2 тис. шт.). На другому місці розмістився MAN TGX (862 шт.), а на третьому — Volvo FH (498 шт.).

Четверту сходинку посіли тягачі Renault Magnum (269 шт.) та Scania R-Series (263 шт.) відповідно.



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, вересень 2022

Найпопулярніші нові тягачі

Протягом вересня українці найбільше купували нові сідлові тягачі марок Mercedes-Benz (23,5%, 42 шт.), DAF (21,8%, 39 шт.) та Volvo (20,1%, 39 шт.). Загалом кількість продажів на стільки невелика, що продаж навіть кількох транспортних засобів може повністю змінити рейтинг.

Лідером продажів нових сідлових тягачів став Mercedes-Benz Actros (42 шт.). Друге місце зайняв DAF XF (39 шт.), третє — Volvo FH (36 шт.). Також до першої п’ятірки потрапили Scania R-Series (26 шт.) та MAN TGX (13 шт.).

Найпопулярніші моделі нових сідлових тягачів, вересень 2022