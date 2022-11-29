Volswagen Passat - один з найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні. Однак за його ціну можна купити багато інших достойних авто, які будуть дешевшими або свіжішими.

Вживаний Volkswagen Passat – представник D-класу за європейською класифікацією. Але це не наймасовіший клас на українському вторинному ринку – набагато більш популярні машини «гольф-класу» та кросовери. Аналітики “АвтоРіа” дізналися, які альтернативи існують популярному «Пасату».

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В добірці названі машини ціною від 6 до 7 тисяч доларів – за такі гроші відбувається левова частка угод купівлі-продажу машин в Україні.

Вік цих авто не обмежений, головний критерій – клас та ціна. Наприклад, “еталонний” Volkswagen Passat найчастіше представлений моделями від 2005 до 2010 р.в., його конкуренти можуть мати рік випуску від 2001 й навіть до 2011…2012. В рейтингу моделі розташовані в порядку зниження кількості пропозицій на українському авторинку.



VW Passat

Роки випуску – 2005...2010

Toyota Avensis

Роки випуску – 2003...2008

BMW 3 Series

Роки випуску – 2001...2008

Audi A4

Роки випуску – 2001...2007

Renault Laguna

Роки випуску – 2008...2011

Hyundai Sonata

Роки випуску – 2006...2011

Opel Vectra

Роки випуску – 2006...2008

Ford Mondeo

Роки випуску – 2007...2010

Mazda 6

Роки випуску – 2006...2010

Skoda Superb

Роки випуску – 2004...2008

Honda Accord

Роки випуску – 2003...2007

Mercedes-Benz C-Class

Роки випуску – 2002...2007

Citroen C5

Роки випуску – 2008...2012

KIA Magentis

Роки випуску – 2006...2008

Chevrolet Epica

Роки випуску – 2007...2009