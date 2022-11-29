Volswagen Passat - один з найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні. Однак за його ціну можна купити багато інших достойних авто, які будуть дешевшими або свіжішими.
Вживаний Volkswagen Passat – представник D-класу за європейською класифікацією. Але це не наймасовіший клас на українському вторинному ринку – набагато більш популярні машини «гольф-класу» та кросовери. Аналітики “АвтоРіа” дізналися, які альтернативи існують популярному «Пасату».
Також цікаво найбільш дешеві та дорогі вживані авто на українському авторинку
В добірці названі машини ціною від 6 до 7 тисяч доларів – за такі гроші відбувається левова частка угод купівлі-продажу машин в Україні.
Вік цих авто не обмежений, головний критерій – клас та ціна. Наприклад, “еталонний” Volkswagen Passat найчастіше представлений моделями від 2005 до 2010 р.в., його конкуренти можуть мати рік випуску від 2001 й навіть до 2011…2012. В рейтингу моделі розташовані в порядку зниження кількості пропозицій на українському авторинку.
VW Passat
Роки випуску – 2005...2010
Toyota Avensis
Роки випуску – 2003...2008
BMW 3 Series
Роки випуску – 2001...2008
Audi A4
Роки випуску – 2001...2007
Renault Laguna
Роки випуску – 2008...2011
Hyundai Sonata
Роки випуску – 2006...2011
Opel Vectra
Роки випуску – 2006...2008
Ford Mondeo
Роки випуску – 2007...2010
Mazda 6
Роки випуску – 2006...2010
Skoda Superb
Роки випуску – 2004...2008
Honda Accord
Роки випуску – 2003...2007
Mercedes-Benz C-Class
Роки випуску – 2002...2007
Citroen C5
Роки випуску – 2008...2012
KIA Magentis
Роки випуску – 2006...2008
Chevrolet Epica
Роки випуску – 2007...2009