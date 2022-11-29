Volswagen Passat – один из самых популярных подержанных автомобилей в Украине. Однако по его цене можно купить многие другие достойные автомобили, которые будут дешевле или свежее.
Подержанный Volkswagen Passat – представитель D-класса по европейской классификации. Но это не самый массовый класс на украинском вторичном рынке – гораздо более популярные машины «гольф-класса» и кроссоверы. Аналитики "АвтоРиа" узнали, какие альтернативы существуют популярному "Пассату".
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В подборке названы машины ценой от 6 до 7 тысяч долларов – за такие деньги совершается львиная доля сделок купли-продажи машин в Украине.
Возраст этих авто не ограничен, главный критерий – класс и цена. Например, "эталонный" Volkswagen Passat чаще всего представлен моделями от 2005 до 2010 г.в., его конкуренты могут иметь год выпуска от 2001 и даже до 2011...2012. В рейтинге модели расположены в порядке снижения количества предложений на украинском авторынке.
VW Passat
Годы выпуска – 2005...2010
Toyota Avensis
Годы выпуска – 2003...2008
BMW 3 Series
Годы выпуска – 2001...2008
Audi A4
Годы выпуска – 2001...2007
Renault Laguna
Годы выпуска – 2008...2011
Hyundai Sonata
Годы выпуска – 2006...2011
Opel Vectra
Годы выпуска – 2006...2008
Форд Мондео
Годы выпуска – 2007...2010
Мазда 6
Годы выпуска – 2006...2010
Skoda Superb
Годы выпуска – 2004...2008
Honda Accord
Годы выпуска – 2003...2007
Mercedes-Benz C-Class
Годы выпуска – 2002...2007
Citroen C5
Годы выпуска – 2008...2012
KIA Magentis
Годы выпуска – 2006...2008
Chevrolet Epica
Годы выпуска – 2007...2009