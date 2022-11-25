За два попередні роки ціни на вживані автомобілі у США зросли на 42,5%, однак вже наступного можуть впасти на 10-20%.

Звіт американської консалтингової компанії J.P. Morgan Research надає трохи оптимізму як покупцям з-за океану, так і українцям, які купують авто зі США. Аналітики стверджують, що ціни на вживані автомобілі досягли свого піку на початку цього року і можуть впасти на 10-20% у 2023 році.

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Водночас американські покупці будуть обтяжені великими щомісячними платежами через зростання процентних ставок на автокредити. Вони вже наближаються до українських ставок на кредити, і це не жарт! U.S. News & World Report нещодавно зазначив, що середня ставка кредиту на вживаний автомобіль коливається від 9,56% для людей з кредитним рейтингом 750 або вище до приголомшливих 22,26% для людей з кредитним рейтингом 450 або нижче. Для тих, хто має хорошу та чесну кредитну історію, ставки за кредитами становили 10,99% та 15,41% відповідно.

Очікується, що ціни на нові автомобілі залишаться високими до кінця року, але вони можуть впасти на 2,5%–5% у 2023 році. Це було б бажаною зміною темпу, оскільки J.P.Morgan Research зазначив, що середній новий автомобіль коштував 45 622 долари у вересні, що на 3462 долари більше, ніж рік тому.

Райан Брінкман, провідний аналітик J.P. Morgan з дослідження акцій автомобільної галузі, сказав, що «половина зростання цін на нові автомобілі пов’язана з перенесенням вищих витрат на виробництво, включаючи витрати на сировину». Найбільше постраждали електромобілі, оскільки ціни на літій, нікель і кобальт різко зросли. Це частково причина, чому Ford F-150 Lightning перетворився з вигідної ціни в 39 974 долари до 51 947 доларів.

Попри те, що наступного року може відбутися деяке полегшення, Брінкман зазначив, що «у ланцюжку постачання нових автомобілів все ще сильна інфляція». Він додав, що «хоча витрати на сировину падають, постачальники мають багато інших вищих нетоварних витрат — дизель, фрахт, доставку, логістику, робочу силу, електроенергію — щоб перекласти на автовиробників». Наслідки кризи чіпів також тривають, і компаніям доведеться відновлювати запаси до того, як ціни істотно впадуть.

Передбачити, що чекає майбутнє, нелегке завдання, але Брінкман сказав, що «2023 рік має потенціал для швидкого збільшення обсягів ринку і швидкої нормалізації ціноутворення, причому основним символом є економічний спад».