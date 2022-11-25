За два предыдущих года цены на б/у автомобили в США выросли на 42,5%, однако уже в следующем могут упасть на 10-20%.

Отчет американской консалтинговой компании JP Morgan Research дает немного оптимизма как покупателям из-за океана, так и украинцам, покупающим авто из США. Аналитики утверждают, что цены на б/у автомобили достигли своего пика в начале этого года и могут упасть на 10-20% в 2023 году.

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В то же время американские покупатели будут обременены крупными ежемесячными платежами из-за роста процентных ставок на автокредиты. Они уже приближаются к украинским ставкам на кредиты, и это не шутка! US News & World Report недавно отметил, что средняя ставка кредита на б/у автомобиль колеблется от 9,56% для людей с кредитным рейтингом 750 или выше до потрясающих 22,26% для людей с кредитным рейтингом 450 или ниже. Для тех, кто имеет хорошую и честную кредитную историю, ставки по кредитам составили 10,99% и 15,41% соответственно.

Ожидается, что цены на новые автомобили останутся высокими до конца года, но они могут упасть на 2,5-5% в 2023 году. Это было бы желаемым изменением темпа, поскольку JPMorgan Research отметил, что средний новый автомобиль стоил 45622 доллара в сентябре, что на 3462 доллара больше, чем год назад.

Райан Бринкман, ведущий аналитик JP Morgan по исследованию акций автомобильной отрасли, сказал, что «половина роста цен на новые автомобили связана с переносом более высоких затрат на производство, включая расходы на сырье». Больше всего пострадали электромобили, поскольку цены на литий, никель и кобальт резко выросли. Это отчасти причина, почему Ford F-150 Lightning превратился из выгодной цены в 39 974 доллара до 51 947 долларов.

Несмотря на то, что в следующем году может произойти некоторое облегчение, Бринкман отметил, что «в цепочке поставки новых автомобилей все еще сильна инфляция». Он добавил, что «хотя затраты на сырье падают, у поставщиков много других высших нетоварных расходов — дизель, фрахт, доставку, логистику, рабочую силу, электроэнергию — чтобы перевести на автопроизводителей». Последствия кризиса чипов продолжаются, и компаниям придется восстанавливать запасы до того, как цены существенно упадут.

Предположить, что ждет будущее, нелегкая задача, но Бринкман сказал, что «2023 год имеет потенциал для быстрого увеличения объемов рынка и быстрой нормализации ценообразования, причем основным символом является экономический спад».