Визначені найпопулярніші автомобілі, які останнім часом потрапляють з Америки до України.

Імпорт вживаних авто з країн Америки відновлюється. За підсумками вересня США стали країною, з якої українці привезли найбільше вживаних легковиків. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику та визначили топ-15 найпопулярніших моделей «американців» сьогодні та їх вартість за кордоном.

Основною причиною відновлення ввезення «американців» стало налагодження логістики через морські порти Європи. Стали зрозумілими й прогнозованими строки та вартість доставлення. Окрім цього, за попередні роки на ринку сформувався сегмент покупців таких машин. Через війну та тимчасове блокування роботи українських портів у цьому сегменті утворився дефіцит, який зараз почав заповнюватися «свіжопригнаними» авто з Америки.

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Скільки коштують авто з Америки

Аналітика базується на статистиці Державної митної служби, де вказана митна вартість, зазначена в деклараціях під час оформлення цих машин. Вона складається із фінальної вартості автомобіля на аукціоні та усіх інших платежів та зборів, котрі потрібно здійснити до моменту перетину кордону. У тому числі — оплата доставлення та страхування.

У вересні більшість вживаних автомобілів з Америки (71,6%) коштували від $2 до $10 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $4 до $6 тисяч, таких було 25,1% від загальної кількості (1,8 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у вересні склала $7 076.



Цінова структура вживаних легковиків, експортованих з Америки до України протягом вересня 2022 року

Які моделі машин привозили з Америки

Найпопулярнішим автомобілем з Америки залишається японський кросовер Nissan Rogue (322 шт., середня ціна $7 289). Друге місце зайняв Ford Fusion. Таких українці придбали 241 шт., середньою вартістю $5 333. На третьому місці розмістився Volkswagen Passat (220 шт., $4 637 шт.).

Середня митна вартість усіх моделей суттєво зросла, якщо порівнювати дані першого півріччя 2022 року.



Найпопулярніші моделі вживаних легковиків, експортованих з країн Америки до України у вересні 2022 року