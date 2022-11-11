Определены самые популярные автомобили, которые в последнее время попадают из Америки в Украину.

Импорт подержанных автомобилей из стран Америки восстанавливается. По итогам сентября США стали страной, из которой украинцы привезли больше подержанных легковушек. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику и определили топ-15 самых популярных моделей американцев сегодня и их стоимость за рубежом.

Основной причиной возобновления ввоза «американцев» стало налаживание логистики через морские порты Европы. Стали понятны и прогнозируемы сроки и стоимость доставки. Кроме того, за предыдущие годы на рынке сформировался сегмент покупателей таких машин. Из-за войны и временной блокировки работы украинских портов в этом сегменте образовался дефицит, который сейчас начал восполняться «свежепригнанными» авто из Америки.

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Сколько стоят авто из Америки

Аналитика базируется на статистике Государственной таможенной службы, где указана таможенная стоимость, указанная в декларациях при оформлении этих машин. Она состоит из финальной стоимости автомобиля на аукционе и всех других платежей и сборов, которые необходимо осуществить до пересечения границы. В том числе – оплата доставки и страхования.

В сентябре большинство подержанных автомобилей из Америки (71,6%) стоили от $2 до $10 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $4 до $6 тысяч, таких было 25,1% от общего количества (1,8 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в сентябре составила $7076.



Ценовая структура подержанных легковушек, экспортируемых из Америки в Украину в течение сентября 2022 года

Какие модели привозили из Америки

Самым популярным автомобилем из Америки остается японский кроссовер Nissan Rogue (322 шт., средняя цена – $7 289). Второе место занял Ford Fusion. Таких украинцы приобрели 241 шт., средней стоимостью $5333. На третьем месте разместился Volkswagen Passat (220 шт., $4637 шт.).

Средняя таможенная стоимость всех моделей существенно выросла, если сравнивать данные первого полугодия 2022 года.



Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей, экспортируемых из стран Америки в Украину в сентябре 2022 года