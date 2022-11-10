С июля по сентябрь, то есть с тех пор, как вернули таможенные платежи, украинцы импортировали 41,2 тысячи подержанных авто с пробегом. Из них 51,5% (21,2 тыс.) привезли из стран Америки.

Период с апреля по июнь был самым активным в импорте подержанных автомобилей из-за рубежа. Большинство автомобилей привозили из стран Европейского союза. Однако после отмены так называемой "нулевой" растаможки ситуация изменилась – более половины импорта снова занимают автомобили из США. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта транспортных средств в Украину

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Авто из Америки снова составляют большинство импорта

После рекордных показателей в апреле-июне, когда автомобили из Европы составляли 91% от общего количества импорта и соответственно худших показателей "американцев" (4,8% от общего количества), ситуация на рынке кардинально изменилась в пользу последних. Украинцы снова начали активно привозить легковушки из США. Это случилось, в том числе из-за налаживания логистики: бизнес перенастроился на доставку авто из США через порты Европы. Стали понятны и ожидаемы сроки и стоимость доставки.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей по региону экспорта, январь-сентябрь 2022 года

Легковушки из стран ЕС привозят, однако гораздо меньше, чем раньше: в сентябре таких было всего 6,1 тысячи. Этому есть несколько причин, объясняют в Институте исследований авторынка. Во-первых, на рынок попали многие "европейцы" в период так называемой "нулевой" растаможки, именно эти машины составляют значительное количество на внутреннем рынке. Во-вторых, действующие ставки таможенных платежей, изменение курса валют и удорожание автомобилей за границей делают покупку подержанного автомобиля в Европе невыгодной: суммарная стоимость машины "под ключ" будет дороже, чем купить аналогичную модель в Украине.

Главными поставщиками легковых автомобилей с пробегом в течение июля-сентября стали США (38,4%, 20,9 тыс.), Польша (21,6%, 11,8 тыс.) и Германия (11,7%, 6,4 тыс.). Для сравнения, в апреле-июне рейтинг выглядел совсем по-другому: лидерами были Польша (34,1%, 95,8 тыс.), Германия (25,4%, 71,4 тыс.) и Литва (11,5%, 32,3 тыс).



10 самых популярных стран, из которых украинцы привозили подержанные легковушки в течение апреля-июня и июля-сентября 2022 года

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Через какие пункты пропуска завозят подержанные авто

Больше всего подержанных легковушек в течение июля-сентября 2022 привозили через контрольно-пропускные пункты Львовской и Волынской областей. Лидерами стали КПП "Шегини – Медика" (Львовская обл., 13478 шт.), КПП "Устилуг – Зосин" (Волынская обл., 9018 шт.) и КПП "Порубное – Сирет" (Черновицкая обл., 2748 шт.).

Для сравнения, до начала полномасштабного вторжения, в течение января-февраля 2022 года, в перечне 10 самых популярных для ввоза подержанных легковушек пропускных пунктов четыре были морские. После начала полномасштабной войны и временной блокировки работы морских портов транспортные потоки изменились: единственными "воротами" для ввоза автомобилей как из Европы, так и из Америки стали пропускные пункты со странами ЕС и Молдовой.

Сейчас машины из США прибывают в морские порты Европы, а дальше транзитом через страны ЕС следуют в Украину. Так происходит не только с автомобилями, поэтому не удивительно, что в первые месяцы после начала полномасштабной войны увеличились нагрузки на пункты пропуска и выросли очереди на границах.

Где оформляют больше всего легковушек с пробегом

В течение июля-сентября больше всего подержанных легковушек прошли таможенное оформление на ВМО №2 таможенного поста "Городок" (20,3%, 11 тыс. шт.). На втором месте оказался ВМО №1 таможенного поста "Ровно" (8,2%, 4,5 тыс. шт.), а на третьем – ВМО №4 таможенного поста "Городок" (7,9%, 4,3 тыс. шт.). Сразу заметно, что по сравнению с январем-февралем из перечня исчезли морские порты – например, в начале года первенство по количеству оформленных подержанных легковушек из-за границы занимал ВМО №1 таможенного поста "Одесса-автомобильный".



Таможенные посты, на которых украинцы провели больше таможенных оформлений подержанных легковушек в течение января-февраля и июля-сентября 2022 года

В целом большинство легковых автомобилей с пробегом в течение июля-сентября прошли таможенное оформление на таможенных терминалах Львовской (38,9%), Волынской (12,7%), Ровенской (11,1%), Ивано-Франковской (6,7%) и Одесской (5,4%) областей. Интересно, что в этом рейтинге Киев и Киевская область занимают всего 2,7% от общего количества, однако в рейтинге впервые зарегистрированных "свежепригнанных" легковушек они составляют 14,2% от общего количества. То есть большинство автомобилей, зарегистрированных на конечного потребителя (владельца) в Киеве и области, были растаможены в других областях Украины и доставлены туда только для проведения первой регистрации в Сервисных центрах МВД.



Области, на таможенных терминалах которых украинцы провели наибольшее оформление подержанных легковушек в течение июля-сентября 2022 года