З липня по вересень, тобто відколи повернули митні платежі, українці імпортували 41,2 тисячі вживаних авто з пробігом. З них 51,5% (21,2 тис.) привезли з країн Америки.

Період із квітня по червень був найактивнішим в імпорті вживаних авто з-за кордону. Більшість автомобілів привозили з країн Європейського Союзу. Проте після скасування так званого "нульового" розмитнення ситуація змінилася – більш ніж половина імпорту знову займають авто зі США. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували

статистику імпорту транспортних засобів в Україну.

Також цікаво які вживані авто везуть українці

Авто з Америки знову складають більшість імпорту

Після рекордних показників у квітні-червні, коли авто з Європи складали 91% від загальної кількості імпорту і відповідно найгірших показників "американців" (4,8% від загальної кількості), ситуація на ринку кардинально змінилася на користь останніх. Українці знову почали активно привозити авто з США. Це трапилося, у тому числі через налагодження логістики: бізнес переналаштувався на доставку авто з США через порти Європи. Стали зрозумілі та передбачувані строки й вартість доставлення.



Динаміка імпорту вживаних легковиків за регіоном експорту, січень-вересень 2022 року

Легковики з країн ЄС привозять, проте значно менше, ніж раніше: у вересні таких було лише 6,1 тисячі. На це є кілька причин, пояснюють в Інституті досліджень авторинку. По-перше, на ринок потрапило багато "європейців" в період так званого "нульового" розмитнення, саме ці машини складають значну кількість на внутрішньому ринку. По-друге, чинні ставки митних платежів, зміна курсу валют та подорожчання автомобілів за кордоном роблять купівлю вживаного авто у Європі невигідною: сумарна вартість машини "під ключ" буде дорожчою, ніж купити аналогічну модель в Україні.

Головними постачальниками легковиків з пробігом протягом липня-вересня стали США (38,4%, 20,9 тис.), Польща (21,6%, 11,8 тис.) та Німеччина (11,7%, 6,4 тис.). Для порівняння, у квітні-червні рейтинг виглядав зовсім по-іншому: лідерами були Польща (34,1%, 95,8 тис.), Німеччина (25,4%, 71,4 тис.) та Литва (11,5%, 32,3 тис.).



10 найпопулярніших країн, з яких українці привозили вживані легковики протягом квітня-червня та липня-вересня 2022 року

Партнер Авто24

В асортименті Wolf Lubricants є моторні оливи, призначені для найбільш інноваційних автомобілів. Зокрема, існують лінійки олив для двигунів на газу, а також гібридних систем.

Через які пункти пропуску завозять вживані авто

Найбільше вживаних легковиків протягом липня-вересня 2022 року привозили через контрольно-пропускні пункти Львівської та Волинської областей. Лідерами стали КПП "Шегині – Медика" (Львівська обл., 13 478 шт), КПП "Устилуг – Зосин" (Волинська обл., 9 018 шт.) та КПП "Порубне – Сірет" (Чернівецька обл., 2 748 шт.).

Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення, протягом січня-лютого 2022, в переліку 10 найпопулярніших для ввезення вживаних легковиків пропускних пунктів чотири були морськими. Після початку повномасштабної війни та тимчасового блокування роботи морських портів транспортні потоки змінилися: єдиними "воротами" для ввезення автомобілів як з Європи, так і з Америки, стали пропускні пункти з країнами ЄС та Молдовою.

Зараз машини із США прибувають до морських портів Європи, а далі транзитом через країни ЄС прямують до України. Так відбувається не лише з автомобілями, тому не дивно, що в перші місяці після початку повномасштабної війни збільшилося навантаження на пункти пропуску та зросли черги на кордонах.

Де оформлюють найбільше легковиків з пробігом

Протягом липня-вересня найбільше вживаних легковиків пройшли митне оформлення на ВМО №2 митного поста "Городок" (20,3%, 11 тис. шт.). На другому місці виявився ВМО №1 митного поста "Рівне" (8,2%, 4,5 тис. шт.), а на третьому - ВМО №4 митного поста "Городок" (7,9%, 4,3 тис. шт.). Одразу помітно, що у порівнянні з січнем-лютим з переліку зникли морські порти - наприклад, на початку року першість за кількістю оформлених вживаних легковиків з-за кордону займав ВМО №1 митного поста "Одеса-автомобільний".



Митні пости, на яких українці провели найбільше митних оформлень вживаних легковиків протягом січня-лютого та липня-вересня 2022 року

Загалом більшість легковиків з пробігом протягом липня-вересня пройшли митне оформлення на митних терміналах Львівської (38,9%), Волинської (12,7%), Рівненської (11,1%), Івано-Франківської (6,7%) та Одеської (5,4%) областей. Цікаво, що в цьому рейтингу Київ та Київська область займають лише 2,7% сумарно від загальної кількості, проте в рейтингу вперше зареєстрованих "свіжопригнаних" легковиків вони складають 14,2% від загальної кількості. Тобто, більшість автомобілів, що були зареєстровані на кінцевого споживача (власника) у Києві та області, були розмитнені в інших областях України та доставлені туди лише для проведення першої реєстрації в Сервісних центрах МВС.



Області, на митних терміналах яких українці провели найбільше оформлень вживаних легковиків протягом липня-вересня 2022 року