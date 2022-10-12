Загроза ядерної війни та слідчого за нею апокаліпсису зараз видається реальнішою ніж раніше. Звісно автовиробники не проти на цьому заробити.

Компанія Rezvani почала приймати замовлення на новий агресивний позашляховик, побудований на базі Cadillac Escalade. Новинку назвали Vengeance (Помста).

Читайте також: Китайці відродили всю гаму позашляховиків Hummer H1

Каліфорнійська фірма Rezvani представила свій перший позашляховик Rezvani Tank. Автомобіль з потужним двигуном та надійною конструкцією Cadillac Escalade.

Впізнати у новому Rezvani Vengeance позашляховик Cadillac Escalade непросто. Автомобіль отримав зовсім нову передню частину з вузькими гратами радіатора, смужками ходових вогнів та світлодіодних фар, мускулистий капот, рубані лінії кузова 22-дюймові колеса. Площа скління суттєво скоротилася, що неминуче має призвести до обмеження видимості та безлічі сліпих зон. Завершує вигляд панорамний люк на даху та суцільнометалеві двері багажного відділення з функцією безконтактного відкриття.

Бажаючі можуть замовити додатковий «армійський» пакет за 95 000 доларів, який має включає броньований кузов і куленепробивні двері, посилене днище із захистом від мін та гранат, шини Run Flat, посилену підвіску та сталевий передній бампер із вбудованою лебідкою. Також сюди входять стробоскопи, система внутрішнього зв'язку, розпилювачі газу, дверні ручки з електрошокером, система димової завіси, система нічного бачення, протигази, а також куленепробивні жилети та каски.

У рух базовий позашляховик наводить 6,2-літровий V8 з наддувом потужністю 426 к.с. Альтернативу йому становить 3,0-літровий турбодизельний рядний шестициліндровий двигун потужністю 281 л. Доплативши 85 000 доларів можна замовити версію з топовим 690-сильним V8.

На Escalade цей позашляховик схожий тільки в салоні: кермо з підігрівом, вигнутий OLED-дисплей, який складається з 7,2-дюймового інформаційного дисплея, розташованого ліворуч від 14,2-дюймової цифрової панелі приладів та 16,9-дюймового інформаційно-розважальної системи. До послуг пасажирів три рядний салон, крісла з електроприводом, тризонний «клімат» та аудіосистема AKG з 19 динаміками.

Базовий автомобіль коштує 249 тисяч доларів. Оснащення можна доповнити пакетом з Apple iPad, Apple TV та підсвічуванням стелі за 125 000 доларів, медіасистемою для задніх пасажирів за 3 500 доларів.