Люксові машини дешевшають через кризу на криптовалютному ринку. Сайти з перепродажу вживаних авто наповнили розкішні автомобілі, яких позбавляються нещодавні криптомільйонери.

Лавиноподібний обвал курсів криптовалют, який розпочався з краху біржі FTX, почав впливати на інші сфери. Як пише New York Post, ефект від кризи вже відчув на собі ринок уживаних люксових автомобілів: їхнім власникам, які втратили сумарно мільярди доларів, мабуть, доводиться розлучатися з дорогими придбаннями.

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Зростання кількості пропозицій призвело до зниження цін — у ряді випадків різниця сягає десятків тисяч доларів. Наприклад видання наводить оголошення з сайту AutoTrader. Зараз там числяться 1606 активних оголошень про продаж вживаних Mercedes-Benz G-Class. Як зазначає автор, це більше, ніж він будь-коли бачив. Торік "Гелендвагени" продавали приблизно за 300 тисяч доларів, а тепер середній цінник наближається до позначки 200 тисяч.

Так, нещодавно Mercedes-AMG G63 2020 року випуску з пробігом 6,4 тисячі кілометрів було продано за 179 тисяч доларів, тоді як рік тому та ж AMG-версія пішла за 240 тисяч. Аналогічне падіння середньої вартості спостерігається і в сегменті суперкарів McLaren і Lamborghini.

Однак не один обвал криптовалют винен у здешевленні ультрадорогих машин із пробігом. Зазначається, що весь 2021 рік ціни на вторинному ринку постійно зростали і перехід до зниження цілком закономірний. "Те, що зростало, має падати", - зазначає представник AutoTrader.