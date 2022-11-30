Люксовые машины дешевеют из-за кризиса на криптовалютном рынке. Сайты по перепродаже подержанных авто наполнили роскошные автомобили, от которых избавляются недавние криптоммиллионеры.

Лавинообразный обвал курсов криптовалют, начавшийся с краха биржи FTX, начал влиять на другие сферы. Как пишет New York Post, эффект от кризиса уже ощутил на себе рынок подержанных люксовых автомобилей: их владельцам, потерявшим суммарно миллиарды долларов, видимо, приходится расставаться с дорогими приобретениями.

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Рост количества предложений привел к снижению цен — в ряде случаев разница достигает десятков тысяч долларов. К примеру издание приводит объявления с сайта AutoTrader. Сейчас там числятся 1606 активных объявлений о продаже подержанных Mercedes-Benz G-Class. Как отмечает автор, это больше, чем он когда-либо видел. В прошлом году "Гелендвагены" продавали примерно за 300 тысяч долларов, а теперь средний ценник близится к отметке 200 тысяч.

Так, недавно Mercedes-AMG G63 2020 выпуска с пробегом 6,4 тысячи километров было продано за 179 тысяч долларов, тогда как год назад та же AMG-версия ушла за 240 тысяч. Аналогичное падение средней стоимости наблюдается и в сегменте суперкаров McLaren и Lamborghini.

Однако не один обвал криптовалют виновен в удешевлении ультрадорогих машин с пробегом. Отмечается, что весь 2021 год цены на вторичном рынке постоянно росли и переход к понижению вполне закономерен. "То, что росло, должно падать", - отмечает представитель AutoTrader.