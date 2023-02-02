Січневий ринок нових легкових авто в Україні значно зменшився. Mercedes та BMW опинились у лідерській п'ятірці.
За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис. нових легкових авто. У порівнянні з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 44%, а від показника попереднього місяця – на 23%, повідомляє Укравтопром.
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Найкращий січневий результат продемонструвала японська марка Toyota - 585 зареєстрованих авто. Відносно січня 2022 року реалізація нових Тойот в Україні зменшилась на 2%.
Другою за популярністю маркою стала Skoda - 235 шт. Від свого показника річної давності Шкода відстала на 16%.
Третє місце в рейтингу у Mercedes-Benz – 220 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 45% більше, ніж роком раніше.
На четвертому місці ще одна преміальна німецька марка – BMW, яка на третину покращила свій минулорічний показник, до 212 шт.
Замикає п'ятірку лідерів січня Volkswagen з результатом 204 авто (-16%).
До ТОП-10 найпопулярніших моделей нових легковиків у січні 2023 року потрапили:
- Renault Duster – 177 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 157 од.;
- Suzuki Vitara – 152 од.;
- Volkswagen ID.4 – 130 од.;
- KIA Sportage – 123 од.;
- Toyota RAV-4 – 108 од.;
- Mercedes-Benz GLE – 97 од.;
- Hyundai Tucson – 85 од.;
- BMW X5 – 83 од.;
- Toyota Corolla – 77 од.