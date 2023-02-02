Январский рынок новых легковых автомобилей в Украине значительно уменьшился. Mercedes и BMW оказались в лидерской пятерке.

За первый месяц 2023 украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых авто. По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто снизилось на 44%, а от показателя предыдущего месяца на 23%, сообщает Укравтопром.

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Лучший январский результат продемонстрировала японская марка Toyota – 585 зарегистрированных авто. По отношению к январю 2022 года реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 2%.

Второй по популярности маркой стала Skoda – 235 шт. От своего показателя годичной давности Шкода отстала на 16%.

Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz – 220 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее.

На четвертом месте еще одна премиальная немецкая марка – BMW, которая на треть улучшила свой прошлогодний показатель – до 212 шт.

Замыкает пятерку лидеров января Volkswagen с результатом 204 автомобиля (-16%).

В ТОП-10 самых популярных моделей новых легковушек в январе 2023 года попали:

  1. Renault Duster – 177 ед;
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 157 ед.;
  3. Suzuki Vitara – 152 ед.;
  4. Volkswagen ID.4 – 130 ед.;
  5. KIA Sportage – 123 ед.;
  6. Toyota RAV-4 – 108 ед.;
  7. Mercedes-Benz GLE – 97 ед;
  8. Hyundai Tucson – 85 ед.;
  9. BMW X5 – 83 ед.;
  10. Toyota Corolla – 77 ед.