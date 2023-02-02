Январский рынок новых легковых автомобилей в Украине значительно уменьшился. Mercedes и BMW оказались в лидерской пятерке.
За первый месяц 2023 украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых авто. По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто снизилось на 44%, а от показателя предыдущего месяца на 23%, сообщает Укравтопром.
Читайте также: Автомобили с какими двигателями украинцы чаще всего выбирали в прошлом году: статистика
Лучший январский результат продемонстрировала японская марка Toyota – 585 зарегистрированных авто. По отношению к январю 2022 года реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 2%.
Второй по популярности маркой стала Skoda – 235 шт. От своего показателя годичной давности Шкода отстала на 16%.
Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz – 220 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее.
На четвертом месте еще одна премиальная немецкая марка – BMW, которая на треть улучшила свой прошлогодний показатель – до 212 шт.
Замыкает пятерку лидеров января Volkswagen с результатом 204 автомобиля (-16%).
В ТОП-10 самых популярных моделей новых легковушек в январе 2023 года попали:
- Renault Duster – 177 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado – 157 ед.;
- Suzuki Vitara – 152 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 130 ед.;
- KIA Sportage – 123 ед.;
- Toyota RAV-4 – 108 ед.;
- Mercedes-Benz GLE – 97 ед;
- Hyundai Tucson – 85 ед.;
- BMW X5 – 83 ед.;
- Toyota Corolla – 77 ед.