Частка нових бензинових авто зменшується, тоді як відсоток дизельних машин лишається відносно стабільним. При цьому зростає популярність електричних та гібридних машин.

Частка гібридів та електромобілів на українському ринку нових легковиків зростає на тлі зменшення популярності авто, що працюють виключно на вуглеводневому паливі, повідомляє Укравтопром.

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У 2022 році автомобілі з бензиновими двигунами охопили 57% ринку нових легковиків. Тоді як роком раніше саме такі авто обирали 63% покупців. За рік на один відсотковий пункт зменшилась частка «дизелів» – 23% проти 24%. Автомобілі з ГБО також втратили 1 в.п. – тільки 1% покупців у минулому році придбали авто на газу.

Водночас частка гібридів зросла з 10% у 2021 р. до 13% у 2022 році. Електромобіль обрали 6% покупців нових авто (у 2021р. – 1%).