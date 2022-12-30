Подорожчання бензину в Україні буде спричинене чинниками, одним із яких є обмеження пропозиції європейських НПЗ.

У зв'язку з новими правилами, вироблене ЄС на основі російської нафти паливо заборонено відправляти на експорт. Це може створити дефіцит бензину й дизелю в Європі, звідки українські трейдери везуть автомобільне паливо.

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На вартість бензину, дизелю й автогазу в Україні у 2023 році впливатимуть основні фактори — знецінення української валюти та скорочення обсягів пропозиції. Про це розповів директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Обмеження обсягів пропозиції пов'язані з тим, що до нас везуть паливо тільки через західний кордон, в основному через автомобільні пункти, три річкові порти на Дунаї, невеликий обсяг надходить залізницею. Внутрішнє виробництво близьке до нуля. А після 5 лютого набудуть чинності обмеження на експортні постачання тих країн, куди продовжуватиме надходити російська нафта — Чехія, Словаччина, Угорщина, один завод у Болгарії та один — у Хорватії, там вироблене йтиме лише на внутрішнє використання”, — зазначив експерт.

За словами Геннадія Рябцева, на внутрішньому ринку Європи вже до лютого буде менше вільного палива, і ціни напередодні 5 лютого можуть зрости, відповідно, і для українських споживачів зростуть ціни на автомобільне паливо. Рівень подорожчання палива в Україні в 2023 році може становити від 0,8-2,5 грн за літр палива до 4-8 грн за літр.

"Особливо складним буде весняний період, коли зросте попит на дизель із боку аграріїв. Як його задовольнять трейдери? Жодних довгострокових контрактів не укладають. Зростання цін буде ситуативним, залежно від наявності палива на європейському ринку. Напередодні аграрного сезону темпи зростання цін на дизель будуть вищими, ближче до літа, швидше за все, активніше дорожчатиме автогаз. Бензин дорожчатиме, попит на нього не змінюється", — вважає Геннадій Рябцев.