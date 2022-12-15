За останні кілька тижнів середній цінник на бензин та дизель додав уже майже 5 гривень на літрі.

Враховуючи ситуацію на світовому паливному ринку, багато експертів передбачали незначне падіння цін в Україні або хоча б їх стабілізацію. Водночас поки що на стелах українських АЗС не відображаються тенденції світового паливного ринку. Відповідною інформацією поділились на сайті Мінфін.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення податків на пальне

Якщо подивитися на ціни в динаміці, то зростання почалося приблизно з 18 листопада. З того часу ціна на пальне стабільно зростає на кілька копійок на день. Попри відсутність різких стрибків, незначні подорожчання спричинили відчутне збільшення реальних цін на АЗС.

Зараз на світовому ринку встановили ембарго на російську нафту та граничну ціну за один барель, експерти прогнозують, що найближчим часом ці явища позначаться і на українському паливному ринку. Варто очікувати подальшого дорожчання.

Водночас попри ситуацію із цінами, дефіциту на українських АЗС не очікується. Весняна криза, коли в Україні кілька місяців спостерігалася проблема з паливом, навчила постачальників завжди моніторити ситуацію та створювати резервні фонди. Також змінились звички й у споживачів – багато хто з водіїв продовжує тримати бак майже повним і має ще кілька каністр у запасі.