За последние несколько недель средний ценник на бензин и дизель прибавил почти 5 гривен на литре.

Учитывая ситуацию на мировом топливном рынке, многие эксперты предполагали незначительное падение цен в Украине или хотя бы их стабилизацию. В то же время, пока на стелах украинских АЗС не отражаются тенденции мирового топливного рынка. Соответствующей информацией поделились на сайте Минфина.

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Если посмотреть на цены в динамике, рост начался примерно с 18 ноября. С этого времени цена на топливо стабильно растет на несколько копеек в день. Несмотря на отсутствие резких скачков, незначительные удорожания повлекли за собой ощутимое увеличение реальных цен на АЗС. Сейчас на мировом рынке установили эмбарго на российскую нефть и предельную цену за один баррель, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время эти явления отразятся и на украинском топливном рынке. Следует ожидать дальнейшего удорожания.

В то же время, несмотря на ситуацию с ценами, дефицита на украинских АЗС не ожидается. Весенний кризис, когда в Украине несколько месяцев наблюдалась проблема с топливом, научил поставщиков всегда мониторить ситуацию и создавать резервные фонды. Также изменились привычки и у потребителей – многие водители продолжают держать бак почти полным и имеют еще несколько канистр в запасе.