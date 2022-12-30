Подорожание бензина в Украине будет вызвано факторами, одним из которых ограничение предложения европейских НПЗ.

В связи с новыми правилами, производимое ЕС на основе российской нефти топливо запрещено отправлять на экспорт. Это может создать дефицит бензина и дизеля в Европе, откуда украинские трейдеры увозят автомобильное топливо.

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На стоимость бензина, дизеля и автогаза в Украине в 2023 году будут влиять основные факторы – обесценивание украинской валюты и сокращение объемов предложения. Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Ограничения объемов предложения связаны с тем, что к нам везут топливо только через западную границу, в основном через автомобильные пункты, три речных порта на Дунае, небольшой объем поступает по железной дороге. Внутреннее производство близко к нулю. А после 5 февраля вступят в силу ограничения на экспортные поставки тех стран, куда будет продолжать поступать российская нефть - Чехия, Словакия, Венгрия, один завод в Болгарии и один - в Хорватии, там будет идти только на внутреннее использование”, - отметил эксперт.

По словам Геннадия Рябцева, на внутреннем рынке Европы уже к февралю будет меньше свободного топлива, и цены накануне 5 февраля могут возрасти, соответственно, и для украинских потребителей поднимутся цены на автомобильное топливо. Уровень удорожания топлива в Украине в 2023 году может составлять от 0,8-2,5 грн за литр топлива до 4-8 грн за литр.

"Особенно сложным будет весенний период, когда возрастет спрос на дизель со стороны аграриев. Как его удовлетворят трейдеры? Никаких долгосрочных контрактов не заключают. Рост цен будет ситуативным, в зависимости от наличия топлива на европейском рынке. В преддверии аграрного сезона темпы роста цен на дизель будут выше , ближе к лету, скорее всего, будет активнее дорожать автогаз. Бензин будет дорожать, спрос на него не меняется", - считает Геннадий Рябцев.