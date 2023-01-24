Доля новых бензиновых автомобилей уменьшается, тогда как процент дизельных машин остается относительно стабильным. При этом растет популярность электрических и гибридных машин.

Доля гибридов и электромобилей на украинском рынке новых легковушек растет на фоне уменьшения популярности авто, работающих исключительно на углеводородном топливе, сообщает Укравтопром.

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В 2022 году автомобили с бензиновыми двигателями охватили 57% рынка новых легковушек. В то время как годом ранее именно такие авто выбирали 63% покупателей. За год на один процентный пункт уменьшилась доля дизелей - 23% против 24%. Автомобили из ГБО также потеряли 1 п.п. – только 1% покупателей в прошлом году приобрели авто на газ.

В то же время доля гибридов выросла с 10% в 2021 году до 13% в 2022 году. Электромобиль выбрали 6% покупателей новых авто (в 2021 г. – 1%).