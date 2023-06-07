Сразу после презентации электромобиль можно заказать в Украине по цене от 1 310 000 грн. Внедорожный вариант Cross Country появится через год.
Новый премиальный SUV дополняет линейку электромобилей Volvo – отныне в портфеле Volvo Cars четыре полностью электрических автомобиля.
Сразу после презентации открылась возможность заказать электромобиль в украинских официальных дилерских центрах Volvo. Со временем EX30 также будет доступен по подписке, предлагающей фиксированную стоимость ежемесячного платежа и прозрачный процесс заказа.
Кстати говоря сиденья Volvo EX30 сделаны из джинсов
Новый EX30 объединяет все ценности Volvo Cars в компактном формате. Длинная колесная база, большие колеса и ровные свесы придают экстерьеру сбалансированность и изысканность. Экстерьер EX30 определенно электрический: уверенный фронтальный вид, закрытая решетка радиатора и цифровое воспроизведение передних фар "Молот Тора".
Доступно 5 цветов украшения экстерьера: от стильного Cloud Blue (голубое небо) до яркого экспрессивного Moss Yellow (желтый мох).
В EX30 можно выбрать аккумуляторную технологию, которая действительно будет отвечать потребностям владельца. Доступны 3 варианта трансмиссии и 2 разных типа аккумуляторов на выбор. Это также влияет на формирование стоимости.
- Один двигатель с аккумулятором LFP подойдет владельцам, проводящим много времени в городе, или путешествующих на короткие расстояния. Аккумулятор стандартного диапазона LFP с такими элементами, как фосфат лития и железа, экономически более выгодны и менее ресурсоемки для производства. Это тот вариант, когда в максимальном запасе хода электромобиля нет нужды.
- Если же нужно постоянно путешествовать на более длинные расстояния, Vovo Cars для нового EX30 предлагает еще один вариант – двигатель с аккумулятором NMC для увеличенного запаса хода. Он содержит литий, никель, марганец и кобальт, поэтому производит энергию более эффективно, чем аккумулятор LFP. Этот двигатель под названием Single Motor Extended Range позволяет электромобилю преодолевать до 480 км на одном заряде.
- Если приоритетом владельца является производительность, двигатель Twin Motor Performance с аккумулятором NMC и дополнительным вторым электродвигателем станет идеальным выбором. Полный привод, выходная мощность 315 кВт (428 л.с.) и ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,6 с – это самый быстрый автомобиль за всю историю Volvo Cars.
EX30 очень быстро заряжается. Вариант Twin Motor с увеличенным запасом хода имеет зарядную мощность батареи до 153 кВт, в то время как зарядная мощность электромобиля со стандартным запасом хода составляет 134 кВт. Потребуется чуть больше 25 мин, чтобы зарядить аккумулятор от 10 до 80%. На центральном дисплее авто или через приложение владелец может самостоятельно настраивать время начала зарядки и максимально допустимый уровень, а также силу тока для заряда.
Настройки шасси нового EX30 соответствуют компактным размерам. Низкий центр тяжести, а также относительно легкий и равномерно распределенный вес обеспечивают легкость управления и ловкость во время движения по городу и за его пределами.
В стандартной комплектации электромобиль оснащен функцией оповещения об открывании дверей, чтобы обезопасить велосипедистов от дорожных инцидентов в результате столкновения их с открытой дверью авто. Как только владелец откроет дверь, EX30 через визуальные и звуковые сигналы предупредит о велосипедисте, скутере или бегуне рядом.
В электромобили интегрировали инновационные технологии, а визуальные впечатления от интерьера усилили дизайном в скандинавском стиле. Можно персонализировать атмосферу в салоне, выбрав одну из четырех комнат – каждая олицетворяет особую атмосферу и более экологичный подход к использованию материалов.
EX30 – первый Volvo, оснащенный новым поколением популярной функции парковки Park Pilot Assist. Она отображает все виды парковочных мест: параллельные, изогнутые, перпендикулярные и диагональные.
Функция Park Pilot Assist определит любые свободные парковочные места вокруг авто. Владелец должен в один клик на 3D-интерфейсе пользователя выбрать желаемое паркоместо, а функция будет самостоятельно управлять ускорением, тормозами и рулем. Чтобы контролировать процесс парковки, на экране отображается расстояние до объектов рядом, например, других автомобилей, стен и столбцов.
Кстати говоря что такое парковочный ассистент и как он работает
Volvo EX30 оснащен технологией бесключевого доступа – вместо ключей можно использовать смартфон. Эта технология совместима со многими брендами смартфонов и моделями. При необходимости "поделиться" ключом можно с членами семьи или друзьями.
Доступно специальное приложение со многими необходимыми путешествующими сервисами: от зарядки авто и поиска на загруженном автопаркинге, до закрытия авто или предварительного обогрева салона зимой. EX30 уже подготовлен к получению обновлений программного обеспечения через воздух (ОТА), чтобы со временем совершенствоваться самостоятельно.
Volvo EX30 получил 5 разных тем внутреннего освещения. Каждая тема отображает разный скандинавский пейзаж и деликатно меняет подсвеченные цвета, чтобы владельцу охватывало чувство покоя.
Владельцы самостоятельно определят, какими цветами будет наполнен автомобиль, и какой будет транслировать настроение: теплый солнечный свет, падающий через листья скандинавского леса; закат на западном побережье Швеции; всемирно известное северное сияние; золотое летнее небо в теплое время года в Швеции или яркий закат. Каждую тему освещения можно дополнительно дополнить звуковым сопровождением.
Volvo EX30 Cross Country
Сюрприз Volvo Cars – это EX30 в версии кузова Cross Country. Она будет доступна со следующего года: прием заказов начнется в 2024 году, а производство – позже того же года.
EX30 Cross Country будет узнаваем по защитным накладкам спереди, сзади и сбоку. А также – за специальными черными панелями на переднем бампере и крышке багажного отделения. Визуально будет выделяться в виде шведского флажка и стильный брендинг Cross Country – как изюминка экстерьера.
Volvo EX30 Cross Country за основу имеет давние традиции Cross Country – эта популярная модель предназначена для поклонников активных приключений. У автомобиля будет ряд уникальных опций: увеличенный клиренс, 19-дюймовые черные колеса или опциональные 18-дюймовые колеса с индивидуальными шинами.