Сразу после презентации электромобиль можно заказать в Украине по цене от 1 310 000 грн. Внедорожный вариант Cross Country появится через год.

Новый премиальный SUV дополняет линейку электромобилей Volvo – отныне в портфеле Volvo Cars четыре полностью электрических автомобиля.

Сразу после презентации открылась возможность заказать электромобиль в украинских официальных дилерских центрах Volvo. Со временем EX30 также будет доступен по подписке, предлагающей фиксированную стоимость ежемесячного платежа и прозрачный процесс заказа.

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Новый EX30 объединяет все ценности Volvo Cars в компактном формате. Длинная колесная база, большие колеса и ровные свесы придают экстерьеру сбалансированность и изысканность. Экстерьер EX30 определенно электрический: уверенный фронтальный вид, закрытая решетка радиатора и цифровое воспроизведение передних фар "Молот Тора".

Доступно 5 цветов украшения экстерьера: от стильного Cloud Blue (голубое небо) до яркого экспрессивного Moss Yellow (желтый мох).

В EX30 можно выбрать аккумуляторную технологию, которая действительно будет отвечать потребностям владельца. Доступны 3 варианта трансмиссии и 2 разных типа аккумуляторов на выбор. Это также влияет на формирование стоимости.

Один двигатель с аккумулятором LFP подойдет владельцам, проводящим много времени в городе, или путешествующих на короткие расстояния. Аккумулятор стандартного диапазона LFP с такими элементами, как фосфат лития и железа, экономически более выгодны и менее ресурсоемки для производства. Это тот вариант, когда в максимальном запасе хода электромобиля нет нужды.

Если же нужно постоянно путешествовать на более длинные расстояния, Vovo Cars для нового EX30 предлагает еще один вариант – двигатель с аккумулятором NMC для увеличенного запаса хода. Он содержит литий, никель, марганец и кобальт, поэтому производит энергию более эффективно, чем аккумулятор LFP. Этот двигатель под названием Single Motor Extended Range позволяет электромобилю преодолевать до 480 км на одном заряде.

Если приоритетом владельца является производительность, двигатель Twin Motor Performance с аккумулятором NMC и дополнительным вторым электродвигателем станет идеальным выбором. Полный привод, выходная мощность 315 кВт (428 л.с.) и ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,6 с – это самый быстрый автомобиль за всю историю Volvo Cars.

EX30 очень быстро заряжается. Вариант Twin Motor с увеличенным запасом хода имеет зарядную мощность батареи до 153 кВт, в то время как зарядная мощность электромобиля со стандартным запасом хода составляет 134 кВт. Потребуется чуть больше 25 мин, чтобы зарядить аккумулятор от 10 до 80%. На центральном дисплее авто или через приложение владелец может самостоятельно настраивать время начала зарядки и максимально допустимый уровень, а также силу тока для заряда.

Настройки шасси нового EX30 соответствуют компактным размерам. Низкий центр тяжести, а также относительно легкий и равномерно распределенный вес обеспечивают легкость управления и ловкость во время движения по городу и за его пределами.

В стандартной комплектации электромобиль оснащен функцией оповещения об открывании дверей, чтобы обезопасить велосипедистов от дорожных инцидентов в результате столкновения их с открытой дверью авто. Как только владелец откроет дверь, EX30 через визуальные и звуковые сигналы предупредит о велосипедисте, скутере или бегуне рядом.

В электромобили интегрировали инновационные технологии, а визуальные впечатления от интерьера усилили дизайном в скандинавском стиле. Можно персонализировать атмосферу в салоне, выбрав одну из четырех комнат – каждая олицетворяет особую атмосферу и более экологичный подход к использованию материалов.

EX30 – первый Volvo, оснащенный новым поколением популярной функции парковки Park Pilot Assist. Она отображает все виды парковочных мест: параллельные, изогнутые, перпендикулярные и диагональные.

Функция Park Pilot Assist определит любые свободные парковочные места вокруг авто. Владелец должен в один клик на 3D-интерфейсе пользователя выбрать желаемое паркоместо, а функция будет самостоятельно управлять ускорением, тормозами и рулем. Чтобы контролировать процесс парковки, на экране отображается расстояние до объектов рядом, например, других автомобилей, стен и столбцов.

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Volvo EX30 оснащен технологией бесключевого доступа – вместо ключей можно использовать смартфон. Эта технология совместима со многими брендами смартфонов и моделями. При необходимости "поделиться" ключом можно с членами семьи или друзьями.

Доступно специальное приложение со многими необходимыми путешествующими сервисами: от зарядки авто и поиска на загруженном автопаркинге, до закрытия авто или предварительного обогрева салона зимой. EX30 уже подготовлен к получению обновлений программного обеспечения через воздух (ОТА), чтобы со временем совершенствоваться самостоятельно.

Volvo EX30 получил 5 разных тем внутреннего освещения. Каждая тема отображает разный скандинавский пейзаж и деликатно меняет подсвеченные цвета, чтобы владельцу охватывало чувство покоя.

Владельцы самостоятельно определят, какими цветами будет наполнен автомобиль, и какой будет транслировать настроение: теплый солнечный свет, падающий через листья скандинавского леса; закат на западном побережье Швеции; всемирно известное северное сияние; золотое летнее небо в теплое время года в Швеции или яркий закат. Каждую тему освещения можно дополнительно дополнить звуковым сопровождением.

Volvo EX30 Cross Country

Сюрприз Volvo Cars – это EX30 в версии кузова Cross Country. Она будет доступна со следующего года: прием заказов начнется в 2024 году, а производство – позже того же года.

EX30 Cross Country будет узнаваем по защитным накладкам спереди, сзади и сбоку. А также – за специальными черными панелями на переднем бампере и крышке багажного отделения. Визуально будет выделяться в виде шведского флажка и стильный брендинг Cross Country – как изюминка экстерьера.

Volvo EX30 Cross Country за основу имеет давние традиции Cross Country – эта популярная модель предназначена для поклонников активных приключений. У автомобиля будет ряд уникальных опций: увеличенный клиренс, 19-дюймовые черные колеса или опциональные 18-дюймовые колеса с индивидуальными шинами.