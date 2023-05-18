Система похожа на работу показателя наличия транспортных средств в "слепой зоне" зеркала заднего вида.

Volvo анонсировал новую систему безопасности на будущем электрокроссовере EX30, который презентуют 7 июня 2023 года.

Согласно исследованиям организации Cycling UK, причиной значительного количества велосипедных аварий на оживленных городских дорогах является ненамеренно открытая по пути велосипедиста дверь автомобиля. Такие инциденты составляют часть всех зарегистрированных велосипедных аварий. Например, в Великобритании ежегодно в среднем 60 человек погибают или получают серьезные травмы именно в результате открытых дверей авто.

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Volvo EX30, чтобы уменьшить количество подобных столкновений, будет оснащен функцией оповещения об открывании двери. Как только владелец откроет дверь, автомобиль через визуальные и звуковые сигналы предупредит о велосипедисте рядом. Такое предупреждение будет касаться других участников дорожного движения вблизи авто.



Уведомление о открытии дверей – это одна из других функций технологии безопасного пространства – Safe Space Technology. Он разработан, чтобы быть безопасным в городе: инновационные технологии специально направлены на защиту людей в суетливом городе.



Как и любой Volvo, новый EX30 имеет ряд систем активной безопасности и помощи водителя. Все инновации и технологии представляют 7 июня, вместе с новым полностью электрическим EX30. На выбранных рынках, в том числе на украинском, заказать автомобиль можно будет сразу в день премьеры.