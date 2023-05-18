Система схожа на роботу показчика наявності транспортних засобів у "сліпій зоні" дзеркала заднього виду.

Volvo анонсував нову систему безпеки на майбутньому електрокросовері EX30, який презентують 7 червня 2023 року.

Згідно з дослідженнями організації Cycling UK, причиною значної кількості велосипедних аварій на жвавих міських дорогах є ненавмисно відчинені на шляху велосипедиста двері автомобіля. Такі інциденти складають п’яту частину всіх зареєстрованих велосипедних аварій. Наприклад, у Великій Британії щороку в середньому 60 людей гинуть або отримують серйозні травми саме внаслідок відчинених дверей авто.

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Volvo EX30, щоб зменшити кількість подібних зіткнень, буде оснащений функцією сповіщення про відчинення дверей. Щойно власник відчинить двері, автомобіль через візуальні та звукові сигнали попередить про велосипедиста поряд. Таке попередження стосуватиметься й інших учасників дорожнього руху поблизу авто.



Сповіщення про відчинення дверей – це одна з-поміж інших функцій технології безпечного простору – Safe Space Technology. Він розроблений, щоб бути безпечним у місті: інноваційні технології спеціально спрямовані на захист людей у метушливому місті.



Як і будь-який Volvo, новий EX30 має низку систем активної безпеки та допомоги водію. Всі інновації та технології презентують 7 червня, разом із новим повністю електричним EX30. На обраних ринках, зокрема українському, замовити автомобіль можна буде одразу у день прем’єри.