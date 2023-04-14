Винахідник створив велосипед з квадратними колесами, який здатний їздити плоскими поверхнями.

Автор YouTube-каналу The Q вирішив винайти велосипед. Взагалі ідея не нова, винахідники вже придумали кілька моделей з квадратними і навіть трикутними колесами. Але цього разу вийшла цілком робоча модель. За бажання, виявляється, і справді можна кататися на квадратних колесах.

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Принцип дії схожий на танкові гусениці. Самі собою колеса не котяться. Вони є зварною конструкцією, поверх якої натягнуті велосипедні ланцюги з покриттям з гумових шин. Педальний привід рухає не колесо, а протектор на ланцюгах.

Такий велосипед їздить будь-якою дорогою, на ньому можна повертати. Але навряд чи він замінить традиційний велосипед з круглими колесами, адже подолати на ньому висоту навіть у пару сантиметрів дуже проблематично.