Цей велосипед спочатку мав білі колеса, зроблені з паличок для клейових пістолетів. А тепер він отримав світлові смуги RGB, які змінюють колір.

Велосипедних ліхтарів сьогодні величезна кількість, але ніхто ще не придумав, що світились усі колеса. Ніхто, крім українського блогера Сергія Гордеєва, який щоразу експериментує з велосипедами. Цього разу він на своєму Ютуб-каналі The Q перетворив велосипед на дискотеку на колесах.

Також цікаво велосипед з половинок коліс

Цей велосипед від The ​​Q і так був ексклюзивним – байк мав шини зі смужок гарячого клею. Вони мали вирішити проблему спущених шин. Принаймні взимку, коли температура невисока і ви не ризикуєте опинитися з розплавленими шинами посеред поїздки.

Тепер винахідник повернувся з ще одним оновленням для цього велосипеда – віднині колеса підсвічуються будь-якими кольорами. Сергій використав світлодіодні стрічки RGB, які встановив під кожною «шиною», приєднав їх до акумуляторів, розміщених поруч із переднім і заднім хабами.

Пристроєм можна керувати за допомогою мобільного додатку, який дозволяє йому вмикати та вимикати світло та змінювати кольори обох коліс одночасно або окремо.

Перегляньте, як зробити круті кольорові велосипедні колеса у відео нижче:

Гордєєв прихильний до саморобних велосипедів. Він створив так званий «льодовий велосипед» із лезами циркулярної пилки для коліс, взуттєвий, дерев’яний, велосипед із дрилем і новіші велосипеди з роздвоєними колесами, один із заднім колесом, розрізаним навпіл тощо. Усі вони зручні та функціональні, не кажучи вже про те, що дуже незвичайні.