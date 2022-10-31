Этот велосипед сначала был с белыми колесами, сделанными из палочек для клеевых пистолетов. А теперь он получил световые полосы RGB, изменяющие цвет.

Велосипедных фонарей сегодня множество, но никто еще не придумал, чтобы светились все колеса. Никто, кроме украинского блогера Сергея Гордеева, который каждый раз экспериментирует с велосипедами. В этот раз он на своем Ютуб-канале The Q превратил велосипед в дискотеку на колесах.

Также интересно велосипед из половинок колес

Этот велосипед от The Q и так был эксклюзивным – байк имел шины из полосок горячего клея. Они должны были решить проблему спущенных шин. По крайней мере, зимой, когда температура невысокая и вы не рискуете оказаться с расплавленными шинами посреди поездки.

Теперь изобретатель вернулся с еще одним обновлением для этого велосипеда – отныне колеса подсвечиваются любыми цветами. Сергей использовал светодиодные ленты RGB, которые установил под каждой «шиной», подсоединил их к аккумуляторам, расположенным рядом с передним и задним хабами.

Устройство можно управлять с помощью мобильного приложения, которое позволяет ему включать и выключать свет и изменять цвета обоих колес одновременно или отдельно.

Просмотрите, как сделать крутые цветные велосипедные колеса в видео ниже:

Гордеев благосклонен к самодельным велосипедам. Он создал так называемый «ледовый велосипед» с лезвиями циркулярной пилы для колес, обувной, деревянный, велосипед с дрелью и более новые велосипеды с раздвоенными колесами, один с задним колесом, разрезанным пополам и т.д. Все они удобны и функциональны, не говоря уже о том, что очень необычны.