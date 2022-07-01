Изобретатель создал велосипед, у которого заднее колесо разделено пополам и размещено на отдельных осях.

Блогер The Q создал новую версию велосипеда по формуле “0.5 х 2 = 1”. Он из одного колеса сделал две функционирующие половинки.

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Блогер прикрепил половину заднего колеса к стандартной рамке, а затем продолжил идеи для расположения второй половины. Когда одна часть касается земли, вторая находится в воздухе и наоборот.

На канале The Q есть много подобных видео. Сейчас больше всего просмотров у самого видео об обновлении велосипеда – более 23 миллионов.