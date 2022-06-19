Полосы общественного транспорта обычно не очень заполнены, поэтому велосипедистам разрешили по ним двигаться.

Относительно возможности езды по полосе для общественного транспорта на велосипеде украинские Правила дорожного движения содержат следующее определение: “Полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена для движения транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств. Действие знака 5.11 распространяется на полосу движения, над которой он установлен. Если знак установлен справа от дороги, его действие распространяется на правую полосу движения”.

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Стоит отметить, что зона действия знака 5.11 распространяется на участок дороги от места, где установлен знак до ближайшего перекрестка.

Также важным моментом является расположение велосипедиста на полосе общественного транспорта. Пункт ПДД 11.14 сформулирован следующим образом: движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых телегах (санях) и всадникам разрешается лишь в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд.

Также согласно пункту 6.3 ПДД велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

Обратите внимание, что за нарушение дорожного движения, велосипедистов не всегда можно привлечь к ответственности. Ведь для вождения велосипеда не требуется водительское удостоверение или вообще любой документ. Поэтому часто у полиции возникает проблема с выписыванием штрафа велосипедистам, даже когда те управляют навеселе.