Сложности с бензином и дизелем побуждают многих из нас искать альтернативу. И очереди "под запись" в веломагазинах этой весной говорят сами за себя. Ну а какой велосипед выбрать автомобилисту – на замену (конечно, временную) любимой машине?

Выбор будет непрост: к невероятному разнообразию велосипедов в принципе плюсуются особенности требований именно автомобилиста. Ведь, в отличие от большинства покупателей в мирные времена, вы выбираете не спортивный снаряд, и не транспорт для прогулок по парку, а нечто, что должно заменить вам его величество автомобиль!

Во многих европейских городах велосипед уже не первый десяток лет служит реальной альтернативой автомобилю.

То есть нужны комфорт, неприхотливость в сервисе, практичность и доступность содержания. А еще – приспособленность к условиям военного времени, которое накладывает свой отпечаток на наше бытие даже в отдаленных от боев регионах. Мы не будем рассказывать о разных типах велосипедов согласно общепринятой классификации. Но дадим здесь конкретные рекомендации, основанные на обобщенном опыте бывалых велосипедистов, которые консультировали журналистов "Авто 24".

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Итак, для велосипеда в условиях войны важно:

Большие колеса. Велосипед на маленьких 20-дюймовых колесах (обычно это складные модели) понадобится только на случай, когда потребуется перевозить его в машине или в общественном транспорте. Но в остальных ситуациях побеждают большие колеса диаметром 26 – 29 дюймов: большая скорость, больший накат после прекращения вращения педалей, приспособленность к любым дорогам, а не только к гладкому асфальту, и вообще большие колеса – больший комфорт на неровностях.

Шины. Для такого сурового времени, каким есть война, лучшим вариантом будут шины большого сечения и с грубым протектором. После ракетных обстрелов или в условиях бездействия коммунальщиков улицы и дороги часто бывают засыпаны мусором, который вредит даже автомобильным покрышкам, а не то что узким шинам ситибайков и шоссейных велосипедов. И никаких "бескамерок", "труб" и "бескаркасных" покрышек на клее!

Если вы решили на время пересесть с машины на велосипед, без багажника вам не обойтись. Очень желательно иметь корзинку, но – съемную.

Багажник. Это обязательный аксессуар, если вы собираетесь возить на вашем велосипеде хоть что-нибудь, кроме собственной персоны. Имейте в виду, что сегодня багажники почти всегда продаются отдельно от велосипеда. Они обычно универсальны и поставить их можно почти на каждую модель. Удобная и полезная вещь – багажник в виде корзины, но подскажем, что на него нельзя будет положить большую сумку или посадить ребенка. Так что лучше покупать съемную корзинку. Во многих случаях багажник может быть заменен рюкзаком, но это не касается тяжелых предметов.

Сиденье. Обратите внимание, что на многих современных велосипедах сиденье слишком узкое и слишком жесткое – то есть ортодоксально спортивное. Без привычки высидеть на нем можно не больше четверти часа, затем становится больно. Поэтому при покупке велосипеда проследите, чтобы вам установили более классическое сиденье – широкое и мягкое, желательно – на пружинах.

Типы велосипедов: дорожный – для города, складной – для тесных квартир, горный – своего рода внедорожник, фетбайк – агрессивный внедорожник, шоссейный – для гонок по асфальту, туринг – для дальних путешествий.

Несколько передач. Два десятка скоростей вам ни к чему, но хотя бы 5 – 6 будут очень полезны. Смена передаточного числа трансмиссии помогает преодолевать подъемы без сверхусилий со стороны водителя – а это важно для начинающего, не имеющего за плечами опыта тренировок в разных условиях. Да и на ровной дороге, когда непривычный к нагрузкам водитель устанет, можно будет включить одну из низших передач, требующую меньше усилий.

Большинство особенностей, о которых идет речь, чаще всего встречаются у так называемых горных велосипедов. Точнее, это самый универсальный тип велика: крепкий, удобный, пригодный как для ровных дорог, так и для неровных, а также для бездорожья. При доукомплектации крыльями и багажником приобретает необходимый уровень практичности.

Не обязательно

Если у вас будет возможность выбора, вашему велосипед не обязательно иметь некоторые опции. Мы подразумеваем тут те, которые значительно повышают цену и снижают надежность двухколесной машины.

Мягкая подвеска. Да, на неровной дороге такая ходовая лучше гасит вибрации и толчки, но если вам большое значение имеет цена, без амортизаторов можно обойтись. Чтобы вы знали: абсолютное большинство велосипедистов в мире ездят с жесткой кондовой подвеской колес – и не очень от этого страдают.

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Дисковые тормоза, тем более – гидравлические. Подобная система необходима тогда, когда нужно замедлить веломашину с большой скорости до малой на минимальном отрезке пути. То есть это спортивный режим движения, и если вы не собираетесь ездить в таком стиле в булочную, вам диски и гидравлики не нужны.

тем более – гидравлические. Подобная система необходима тогда, когда нужно замедлить веломашину с большой скорости до малой на минимальном отрезке пути. То есть это спортивный режим движения, и если вы не собираетесь ездить в таком стиле в булочную, вам диски и гидравлики не нужны. Мощная светотехника. Катафоты (световозвращатели) просто необходимы, причем со всех сторон. А вот по поводу мощной фары и заднего фонаря вопрос спорный, ведь как минимум в течение ближайшего лета кататься в темное время суток всем гражданам запрещено.

Катафоты (световозвращатели) просто необходимы, причем со всех сторон. А вот по поводу мощной фары и заднего фонаря вопрос спорный, ведь как минимум в течение ближайшего лета кататься в темное время суток всем гражданам запрещено. Планетарная коробка передач. Очень модная втулка заднего колеса на самом деле имеет реальные преимущества только в определенных условиях, например во время гонки в лесу или когда нужно по-спортивному быстро переключиться на другую передачу. Да, большинство деталей трансмиссии, в отличие от обычного пакета звездочек, спрятаны в корпусе, но ведь и стоит этот продукт высоких технологий в разы дороже.

Европейцы едут на работу. Обратите внимание: у всех – ситибайки, дорожные велосипеды для ровного асфальта. Но у нас ситуация другая.

Еще один нюанс

По сравнению с автомобилем велосипед имеет один очень большой недостаток: его труднее уберечь от угона, когда рядом отсутствует владелец, например, во время пребывания на парковке. Некоторые владельцы двухколесных машин решают этот вопрос, забирая велик с собой в помещение – там, где это возможно конечно.

Если такой вариант приемлем и вам, возможно, вам придется при выборе модели принимать во внимание фактор веса и габаритов велосипеда. И в любом случае следует иметь в комплекте противоугонное устройство того или иного типа.

Рекомендация “Авто 24”

Возможно, кому-то будет казаться, что мы напрасно так "накручиваем" себя, но исходя из опыта некоторых наших соотечественников, можно посоветовать не покупать в нынешних условиях дорогой и слишком выразительный внешне велосипед. Выбирайте простую и надежную модель, которая не будет привлекать лишнего внимания на дороге. И если будет возможность, приобретите одновременно одну-две запасные камеры для шин – во многих условиях это наименее надежная часть современного велосипеда.

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