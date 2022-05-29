Певні складнощі з бензином і дизелем спонукають багатьох з нас шукати альтернативи. І черги “під запис” у веломагазинах цієї весни говорять самі за себе. Ну а який велосипед обрати автомобілістові – на заміну (звісно, тимчасову) улюбленій машині?

Вибір буде непростий: до неймовірного розмаїття велосипедів в принципі плюсуються особливості вимог саме автомобіліста. Адже, на відміну від більшості покупців у мирні часи, ви обираєте не спортивне знаряддя, і не транспорт для прогулянок парком, а те, що має замінити вам його величність автомобіль!

У багатьох європейських містах велосипед уже не перший десяток років служить реальною альтернативою автомобілю.

Тобто потрібні комфорт, невибагливість у сервісі, практичність да доступність утримання. А ще – пристосованість до умов воєнного часу, який накладає свій відбиток на наше буття навіть у віддалених від боїв регіонах. Ми не будемо розповідати про різни типи велосипедів згідно загальноприйнятої класифікації, але дамо тут конкретні рекомендації, основані на узагальненому досвіді бувалих велосипедистів, які консультували журналістів “Авто 24”.

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Отже, для велосипеда в умовах війни важливо:

Великі колеса. Велосипед на маленьких 20-дюймових колесах (зазвичай це складні моделі) знадобиться лише на той випадок, коли буде потреба перевозити його в машині чи громадському транспорті. Але в решті ситуацій перемагають великі колеса діаметром 26 – 29 дюймів: більша швидкість, більший накат після припинення обертання педалей, пристосованість до будь-яких доріг, а не лише для гладкого асфальту, та й взагалі, великі колеса – більший комфорт на нерівностях.

Шини. Для такого суворого часу, яким є війна, кращим варіантом будуть шини великого перетину і з грубим протектором. Після ракетних обстрілів або в умовах бездіяльності комунальників вулиці і дороги часто бувають засипані сміттям, яке шкодить навіть автомобільним покришкам, а не те що вузеньким шинам сітібайків та шосейних велосипедів. І ніяких “безкамерок”, “труб” та “безкаркасних” клеєних покришок!

Якщо ви вирішили тимчасово пересісти з машини на велосипед, без багажника вам не обійтися. Дуже бажано мати кошик, але – знімний.

Багажник . Це обов’язковий аксесуар, якщо ви збираєтесь возити на вашому велику хоч щось, крім власної персони. Майте на увазі, що сьогодні багажники майже завжди продаються окремо від велосипеда. Багажники зазвичай універсальні, і поставити їх можна майже на кожну модель. Зручна і корисна річ – багажник у вигляді кошика, але на нього не можна буде покласти велику сумку або посадити дитину. Тож краще купувати знімний кошик. Зазначимо, що в багатьох випадках багажник може бути замінений рюкзаком, але це не стосується важких предметів.

Сидіння. Зверніть увагу, шо на багатьох сучасних велосипедах сидіння надто вузьке та надто тверде – тобто ортодоксально спортивне. Без звички висидіти на ньому можна не більше чверті години, потім стає боляче. Тому при купівлі велосипеда прослідкуйте, щоб вам встановили більш класичне сидіння – широке і м’яке, бажано – на пружинах.

Типи велосипедів: дорожній – для міста, складний – для тісних квартир, гірський – свого роду позашляховик, фетбайк – брутальний позашляховик, шосейний – для гонок по асфальту, туринг – для дальніх мандрівок.

Кілька передач. Два десятки швидкостей вам ні до чого, але хоча б 5 – 6 будуть дуже корисними. Зміна передавального числа трансмісії допомагає долати підйоми без надзусиль з боку водія – а це важливо для початківця, який не має за плечима досвіду тренувань у різних умовах. Так само коли незвичний до навантажень водій втомиться, можна буде увімкнути одну з нижчих передач, яка вимагає менше зусиль.

Більшість особливостей, про які йдеться, найчастіше зустрічаються у так званих гірських велосипедів. Точніше, це найбільш як на сьогодні універсальний тип велика: міцний, зручний, придатний як для рівних шляхів, так і для нерівних, а також до бездоріжжя. За умови доукомплектації крилами та багажником набуває необхідного рівня практичності.

Не обов’язково

Якщо у вас буде можливість вибору, вашому велосипеду не обов’язково мати деякі опції. Ми маємо на увазі ті, які значно підвищують ціну та знижують надійність двоколісної машини.

М’яка підвіска. Так, на нерівній дорозі така ходова краще гасить вібрації та поштовхи, але якщо для вас велике значення має ціна, без амортизаторів можна обійтися. Щоб ви знали: абсолютна більшість велосипедистів у світі їздять з кондовою жорсткою підвіскою коліс – і не дуже від цього страждають.

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Дискові гальма, тим більше - гідравлічні. Подібна система потрібна тоді, коли потрібно уповільнити веломашину з великої швидкості до малої на мінімальному відрізку шляху. Тобто це спортивний режим руху, і якщо ви не збираєтеся їздити в такому стилі у магазин, вам диски й гідравліка не потрібні.

тим більше - гідравлічні. Подібна система потрібна тоді, коли потрібно уповільнити веломашину з великої швидкості до малої на мінімальному відрізку шляху. Тобто це спортивний режим руху, і якщо ви не збираєтеся їздити в такому стилі у магазин, вам диски й гідравліка не потрібні. Потужна світлотехніка . Катафоти (світловідбивачі) просто необхідні, причому з усіх боків. А ось щодо потужної фари та заднього ліхтаря питання спірне, адже як мінімум протягом найближчого літа кататися у темну пору доби усім громадянам заборонено.

. Катафоти (світловідбивачі) просто необхідні, причому з усіх боків. А ось щодо потужної фари та заднього ліхтаря питання спірне, адже як мінімум протягом найближчого літа кататися у темну пору доби усім громадянам заборонено. Планетарна “коробка передач”. Дуже модна втулка заднього колеса насправді має реальні переваги лише в певних умовах, наприклад, під час перегонів у лісі або коли потрібно по-спортивному швидко переключитися на іншу передачу. Так, більшість деталей трансмісії, на відміну від звичайного пакета зірочок, заховані в корпусі, але ж коштує цей продукт високих технологій суттєво дорожче.

Европейці їдуть на роботу. Зверніть увагу: в усіх – сітібайки, дорожні велосипеди для рівного асфальту. Але в нас ситуація інша.

Ще один нюанс

У порівнянні з автомобілем велосипед має один дуже великий недолік: його важче вберегти від крадіжки, коли поряд відсутній власник, наприклад, під час перебування на парковці. Деякі власники двоколісних машин вирішують це питання, забираючи велик з собою у приміщення – там, де це можливо.

Якщо такий варіант прийнятний і для вас, можливо, вам доведеться при виборі моделі брати до уваги фактор ваги та габаритів велосипеда. І в будь-якому випадку варто мати у комплекті протиугінний пристрій того чи іншого типу.

Рекомендація “Авто 24”

Можливо, комусь здаватиметься, що ми даремно так “накручуємо” себе, але виходячи з досвіду деяких наших співвітчизників, можна порадити не купувати за теперішніх умов дорогий та надто виразний зовні велосипед. Обирайте краще просту та надійну модель, яка не буде привертати зайвої уваги на дорозі. І якщо буде змога, придбайте заразом одну-дві запасні камери для шин – на багатьох умов це найменш надійна частина сучасного велосипеда.

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