Дефіцит пального змусив на по-іншому подивитися на наше транспортні питання. Так, автомобіль – це зручність і повний комфорт, але якщо його немає чим заправити – чи не час спробувати інший засіб пересування? Не такий зручний, але ж такий, якого можна заправити з домашньої розетки?

Перебої з постачанням бензину і дизеля на фоні доступності електроенергії у кожній домівці звернули увагу тисяч автомобілістів на транспорт з електроприводом. Зрозуміло, що купувати під час війни електромобіль мало кому по кишені, але й крім нього є кілька більш доступних варіантів.

Легкий двоколісний транспорт сьогодні часто пропонується у виконанні з електроприводом. Нерідко він може частково замінити автомобіль.

Електроскутер

Конструктивно це той самий скутер з ДВЗ, але замість бензинового моторчика у нього мотор-колесо і батарея – або літій-іонна, або свинцево-кислотна. Перша більш довговічна та легка, друга – помітно дешевша. Електроскутери мають усю необхідну світлотехніку, охоронну сигналізацію, зарядний пристрій для підключення до домашньої розетки 220 В.

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Скутер з доброю батареєю заряджається до 100% за 3 – 6 годин, і може проїхати на цьому заряді близько 50 – 60 км. Такий пробіг справді не дуже великий, але це буде проблемою лише для тих, хто використовує такий транспорт професійно – кур’єрів та прокатників. Середня крейсерська швидкість на рівні 30 – 40 км/год теж цілком прийнятна, тим більше, що навіть недорогі моделі електроскутерів “на форсажі” розвивають чесні 50 км/год.

Найбільш пристосованим одноколійним електротранспортом для постійної експлуатації в умовах нашої країни буде електроскутер.

Станом на травень в Україні можна придбати електроскутери кількох моделей, і саме про них ми тут говоримо. Це суто китайська продукція, у тому числі і добре відомих у нас, перевірених часом марок, в той час як європейські бренду типу Peugeot або преміального BMW в нашій країні просто не представлені. Ціна гарного скутера з електроприводом – на рівні $1400 – 1500.

Електробайк типу CityCoco

З точки зору приводу це той самий електроскутер. Але завдяки оригінальній екіпажній частині цей транспорт, схожий на великий електросамокат (його часто називають за ім’ям найпоширенішого бренду CityCoco) має свої особливості. При екстравагантному дизайні у нього менш комфортна посадка та жорстка, некомфортна на нерівностях підвіска. Це вже не говорячи про те, що у деяких моделей подібного транспорту пружин немає зовсім.

Електробайк у вигляді збільшеного самоката з сидінням часто називають CityCoco. Він підходить для неспішного руху по рівних дорогах.

Одне слово, це транспорт більше для рівних міських доріг. В принципі, такі електробайки коштують трохи дешевше за електроскутерів класичної архітектури (від $ 1200), хоча ціна дуже від залежить від ємності батареї.

Більшість моделей електробайків, схожих на великий самокат, має сидіння на одну людину. Але часто є можливість апгрейду – додання другого сидіння.

Електричний велосипед

В багатьох ситуаціях це повноправна альтернатива електроскутеру, хоча й з щедрим комплектом плюсів та мінусів. З позитивного: ціна, не потрібні права, змога продовжувати рух за рахунок педалей після вичерпання акумулятора, можливість зберігати транспорт у квартирі та офісі незалежно від поверху. Негативу достатньо: як правило, менший пробіг на одній зарядці (здебільшого 30 – 50 км), невисока швидкість (до 30 км/год), недовговічність вузлів, відсутність пасажирського місця (деколи).

Для багатьох оптимальним варіантом буде велосипед з електроприводом. Тим більше, що комплект електроприводу можна докупити окремо.

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Добре, що отримати електровелосипед можна не відразу за повну ціну, а у два етапи: спочатку придбати сам “велік”, а через певний час докупити комплект електроприводу. На сьогодні в Україні можна придбати комплектний “електровелосипед” за $600 – 900. Окремо набір для електрифікації звичайного велосипеда – мотор-колесо, батарея та електронні модулі – коштує від $300.

В деяких системах керування електровелосипедів є гібридна функція Pedal Assistance: електромотор допомагає крутити педалі, але не бере на себе всю роботу.

Електросамокат

Найбільш компактний електротранспорт, який можна возити навіть з собою в багажнику. Але і можливості його найменші: відсутність сидіння, малий пробіг, мінімальна вантажопідйомність, суворі вимоги до якості дорожнього покриття.

Коштує більш-менш надійний електросамокат від $280.

Електросамокат тимчасово замінить машину лише на коротких маршрутах у впорядкованому населеному пункті.

Але радимо обирати модель самоката не лише з більшим пробігом на одній зарядці, а й з максимально великими колесами – хоча б 12 дюймів, але така техніка коштує на $100 – 200 дорожче. Вибір самокатів в магазинах є.

Усі моделі сучасного двоколісного електротранспорту насичені електронікою, у тому числі і охоронними системами.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо кошти для вас – не останній чинник при купівля транспортного засобу, ми б порадили вам для початку звичайний велосипед. Він достатньо компактний для зберігання удома та, певно, найбільш універсальний з усіх запропонованих тут засобів. Випробувавши “веліка” у ділі, ви зрозумієте, чи зможе одноколійний транспорт замінити вам на якісь часи автомобіль. І якщо відповідь буде позитивна, тоді можна докупити до ровера комплект електроприводу. Наполегливо радимо відразу купувати велосипед з м’якою підвіскою коліс – це дуже знадобиться після його електрифікації, коли середня швидкість руху виросте і кожна нерівність дороги почне передаватися на тіло струсами подвоєної амплітуди.

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