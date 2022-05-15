Дефицит горючего заставил нас по-другому посмотреть на наши транспортные задачи. Да, автомобиль – это удобство и полный комфорт, но если его нечем заправить – не пора ли попробовать другое средство передвижения? Не такой удобный, но такой, которого можно заправить из домашней розетки?

Перебои со поставками бензина и дизеля на фоне доступности электроэнергии в каждом доме обратили внимание тысяч автомобилистов на транспорт с электроприводом. Понятно, что покупать во время войны электромобиль мало кому по карману, но кроме него есть и более доступные варианты.

Легкий двухколесный транспорт часто предлагается в исполнении с электроприводом. Иногда он может частично заменить автомобиль.

Электроскутер

Конструктивно это тот же скутер с ДВС, но вместо бензинового моторчика у него мотор-колесо и батарея – либо литий-ионная, либо свинцово-кислотная. Первая более долговечная и легкая, вторая – заметно дешевле. Электроскутеры имеют необходимую светотехнику, охранную сигнализацию, зарядное устройство для подключения к домашней розетке 220 В.

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Скутер с хорошей батареей заряжается до 100% за 3-6 часов, и может проехать на этом заряде порядка 50-60 км. Такой пробег действительно не очень большой, но это будет проблемой только для тех, кто использует такой транспорт профессионально – курьеров и прокатчиков. Средняя крейсерская скорость на уровне 30 – 40 км/ч тоже вполне приемлема, тем более что даже недорогие модели электроскутеров "на форсаже" развивают честные 50 км/ч.

Наиболее приспособленным однопутным электротранспортом для постоянной эксплуатации в условиях нашей страны будет электроскутер.

По состоянию на май в Украине можно купить электроскутеры нескольких моделей, и именно о них мы здесь говорим. Это чисто китайская продукция, в том числе и хорошо известных у нас, проверенных временем марок, в то время как европейские бренды типа Peugeot или премиальные BMW в нашей стране практически не представлены. Цена хорошего скутера с электроприводом – на уровне $1400 – 1500.

Электробайк типа CityCoco

С точки зрения привода это тот же электроскутер. Но благодаря оригинальной экипажной части этот транспорт, похожий на крупный электросамокат (его часто называют по имени наиболее распространенного бренда CityCoco) имеет свои особенности. При экстравагантном дизайне у него менее комфортная посадка и жесткая, некомфортная на неровностях подвеска. Это уже не говоря о том, что у некоторых моделей подобного транспорта пружин нет совсем.

Электробайк в виде увеличенного самоката с сиденьем часто называют CityCoco. Он подходит для неспешного движения по ровным дорогам.

Большинство моделей электробайков, похожих на большой самокат, имеют сиденья на одного человека. Но часто есть возможность апгрейда – добавление второй, так сказать, "сидушки".

Словом, это транспорт больше для ровных городских дорог. В принципе, такие электробайки стоят чуть дешевле электроскутеров классической архитектуры (от $1200), хотя цена сильно зависит от емкости батареи.

Электрический велосипед

Во многих ситуациях это полноправная альтернатива электроскутеру, хотя и со щедрым комплектом плюсов и минусов. Из положительного: цена, не нужные “права”, возможность продолжать движение за счет педалей после истощения аккумулятора, возможность хранить транспорт в квартире и офисе независимо от этажа. Негатива тоже достаточно: как правило, меньший пробег на одной зарядке (в основном 20 – 30 км), невысокая скорость (до 20 – 30 км/ч), недолговечность узлов, отсутствие пассажирского места.

Для многих хорошим вариантом будет велосипед с электроприводом. Тем более что комплект электропривода можно докупить отдельно.

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Хорошо, что получить электровелосипед можно не сразу за полную цену, а в два этапа: сначала приобрести сам "велик", а через некоторое время докупить комплект электропривода. На сегодняшний день в Украине можно приобрести комплектный электровелосипед за $600 – 900. Отдельно набор для электрификации обычного велосипеда – мотор-колесо, батарея и электронные модули – стоит от $300.

В некоторых системах управления электровелосипедами есть гибридная функция Pedal Assistance: электромотор помогает крутить педали, но не берет на себя всю работу.

Электросамокат

Самый компактный электротранспорт, который можно даже возить с собой в багажнике. Но и возможности его самые маленькие: отсутствие сиденья, малый пробег, минимальная грузоподъемность, строгие требования к качеству дорожного покрытия. Стоит более или менее надежный электросамокат от $280.

Электросамокат временно заменит машину только на коротких маршрутах в благоустроенном населенном пункте.

Но рекомендуем выбирать модель самоката не только с большим пробегом на одной зарядке, но и с максимально большими колесами – хотя бы 12 дюймов, но такая техника стоит на $100 – 200 дороже 10-дюймовых моделей. Выбор самокатов в магазинах сегодня есть.

Все модели современного двухколесного электротранспорта насыщены электроникой, в том числе и системами охраны.

Рекомендация “Авто 24”

Если деньги для вас – не последний фактор при покупке транспортного средства, мы бы посоветовали вам для начала обычный велосипед. Он достаточно компактен для хранения дома и, вероятно, наиболее универсален из всех предлагаемых здесь средств. Испытав "велик" в деле, вы поймете, сможет ли одноколейный транспорт заменить вам на время автомобиль. И если ответ будет положительным, тогда можно докупить до ровера комплект электропривода. Настоятельно рекомендуем сразу покупать велосипед с мягкой подвеской колес – это очень пригодится после его электрификации, когда средняя скорость движения вырастет и каждая неровность дороги начнет передаваться на тело сотрясениями удвоенной амплитуды.

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