Смуги громадського транспорту зазвичай не дуже заповнені, тому велосипедистам дозволили на них рухатися.

Щодо можливості їзди смугою для громадського транспорті на велосипеді українські Правила дорожнього руху містять наступне визначення: “Смуга для руху маршрутних транспортних засобів призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів. Дія знака 5.11 поширюється на смугу руху, над якою він установлений. Якщо знак установлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху”.

Читайте також: Велосипед замість машини: як обрати

Варто зазначити, що зона дія знаку 5.11 поширюється на ділянку дороги від місця, де встановлений знак, до найближчого перехрестя.

Також важливим моментом є розташування велосипедиста на смузі громадського транспорту. Пункт ПДР 11.14 сформульовано наступним чином: Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд.

Також згідно з пунктом 6.3 ПДР велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Зверніть увагу, що за порушення дорожнього руху велосипедистів не завжди можна притягнути до відповідальності. Адже для водіння велосипеда не потрібне посвідчення водія або взагалі будь-який документ. Тому часто у поліції виникає проблема з виписуванням штрафу велосипедистам, навіть коли ті керують напідпитку.