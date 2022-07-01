Винахідник створив велосипед, у якого заднє колесо розділено навпіл і розміщено на окремих осях.

Блогер The Q створив нову версію велосипеда за формулою “0.5 х 2 = 1”. Він з одного колеса зробив дві функціонуючі половинки.

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Блогер прикріпив половину заднього колеса до стандартної рами, а потім продовжив її для розташування другої половини. Коли одна частина торкається землі, друга знаходиться в повітрі та навпаки.

На каналі The Q є багато подібних відео. Наразі найбільше переглядів має саме відео про оновлення велосипеда — понад 23 мільйони.