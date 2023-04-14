Изобретатель создал велосипед с квадратными колесами, который может ездить плоскими поверхностями.

Автор YouTube-канала The Q решил изобрести велосипед. Вообще идея не нова, изобретатели уже придумали несколько моделей с квадратными и даже треугольными колесами. Но на этот раз вышла полностью рабочая модель. При желании, оказывается, действительно можно кататься на квадратных колесах.

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Принцип действия похож на танковые гусеницы. Сами собой колеса не катятся. Они представляют собой сварную конструкцию, поверх которой натянуты велосипедные цепи с покрытием из резиновых шин. Педальный привод двигает не колесо, а протектор на цепях.

Такой велосипед ездит по любой дороге, на нем можно поворачивать. Но вряд ли он заменит традиционный велосипед с круглыми колесами, ведь преодолеть на нем высоту даже пару сантиметров очень проблематично.