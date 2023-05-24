Volvo EX30 имеет на 75% меньший углеродный след, чем любой другой Volvo. Это стало возможным благодаря меньшему количеству материалов, использованных для производства компактного SUV в истории Volvo Cars.

Крупнейшими источниками выбросов CO 2 при производстве авто являются алюминий и сталь – именно здесь происходят существенные изменения.

Для изготовления Volvo EX30 используются не только меньшее количество алюминия и стали, но и материалы их вторичной переработки. Около четверти требуемого алюминия перерабатывается, как и около 17% стали. Это существенно уменьшает влияние на окружающую среду от таких материалов.

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Использованные в Volvo EX30 материалы – это очередной вклад в более экологичный способ производства автомобилей. Около 17% всех пластиковых материалов автомобиля, от внутренних компонентов до внешних бамперов, перерабатывается – это лучший показатель среди всех Volvo.



Для отделки салона нового Volvo EX30 доступно несколько переработанных и восстанавливаемых материалов: сиденья, приборная панель и двери изготовлены из денима, льна и смеси шерсти – она содержит около 70% переработанного полиэстера. Джинсовая ткань, в частности, является хорошим примером использования материалов более разумным и устойчивым способом.

Для выполнения интерьера денимом Volvo Cars использует ранее считавшиеся отходами волокна: во время переработки денима длинные волокна соединяются друг с другом, а измельченные волокна скручиваются в пряжу – именно их компания применила для декора салона EX30.

В конце срока эксплуатации EX30 будет утилизировано на 95% путем переработки материалов и получения энергии из того, что не может быть утилизировано.

Volvo EX30 презентуют 7 июня 2023 в 14:30 по киевскому времени. В Украине заказать автомобиль можно будет сразу в день премьеры.