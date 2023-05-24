Volvo EX30 має на 75 % менший вуглецевий слід, ніж будь-який інший Volvo. Це стало можливим завдяки меншій кількості матеріалів, використаних для виробництва найкомпактнішого SUV в історії Volvo Cars.

Найбільшими джерелами викидів CO 2 під час виробництва авто є алюміній і сталь – саме тут відбуваються суттєві зміни.

Для виготовлення Volvo EX30 використовують не лише меншу кількість алюмінію та сталі, а й матеріали їх вторинної переробки. Близько чверті необхідного алюмінію переробляється, як і близько 17% сталі. Це суттєве зменшення впливу на навколишнє середовище від таких матеріалів.

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Використані у Volvo EX30 матеріали – це черговий внесок у більш екологічний спосіб виробництва автомобілів. Близько 17% усіх пластикових матеріалів автомобіля, від внутрішніх компонентів до зовнішніх бамперів, переробляється – наразі це найкращий показник серед усіх Volvo.



Для оздоблення салону нового Volvo EX30 доступна кілька перероблених і відновлюваних матеріалів: сидіння, панель приладів і двері виготовлені із деніму, льону і суміші вовни – вона містить близько 70% переробленого поліестеру. Джинсова тканина, зокрема, є гарним прикладом використання матеріалів у більш розумний та сталий спосіб.

Для виконання інтер’єру денімом Volvo Cars використовує волокна, що раніше вважалися відходами: під час переробки деніму довгі волокна з’єднуються одне з одним, а подрібнені волокна скручуються у пряжу – саме їх компанія застосувала для декору салону EX30.

Наприкінці терміну експлуатації EX30 буде утилізовано на 95% шляхом переробки матеріалів та отримання енергії з того, що не може бути утилізовано.

Volvo EX30 презентують 7 червня 2023 року о 14:30 за київським часом. В Україні замовити автомобіль можна буде одразу у день прем’єри.