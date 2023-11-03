Представлені нові ліфтбек та універсал Skoda Superb. Серед нововведень - великі екрани, повний привід та гібриди.

Skoda остаточно розсекретила нове покоління флагманської моделі Superb. Як і раніше, вона буде запропонована у двох типах кузова (на відміну від одноплатформенного Passat), при цьому платформа вдосконалена, архітектура салону повністю перероблена, а в моторну гаму увійшло кілька гібридів. Продаж стартує на початку наступного року.

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І ліфтбек, і універсал додали в довжину приблизно 40 міліметрів, але стали вужче на 15 міліметрів. Колісну базу зберегли від попередника - 2841 міліметр. При цьому розробникам вдалося зробити салони просторішими, а багажники місткішими. Ліфтбек Superb може перевозити на 20 літрів більше (645 літрів), універсалу дісталося 30 додаткових літрів – багажник виріс до 690 літрів.

Стилістику зовнішності обох кузовів під назвою Modern Solid збережено, але всі кузовні панелі нові. Зміни у дизайні дозволили на 10%-15% покращити коефіцієнт опору повітря. Superb тепер оснащується новою матричною оптикою зі світловіддачею, що виросла на 40%. Запропоновано колісні диски від 16 до 19 дюймів.

Архітектуру салону повністю переглянуто. Незалежно встановлений центральний екран може мати діагональ від 10 до 13 дюймів, за замовчуванням застосовуються 10-дюймові цифрові прилади. Вперше для Superb доступний проекційний дисплей. З'явилася бездротова зарядка: місце для неї на центральному тунелі звільнили за рахунок перенесення селектора коробки на рульову колонку.

Головною родзинкою салону Skoda називає три перемикачі Smart Dials на центральній консолі. Вони мають 32-міліметрові дисплеї, а функції регуляторів можна перепризначати на свій розсуд із запропонованого медіасистемою списку варіантів. Це рішення компанія включає набір технологій Simply Clever, який у випадку з Superb складається з 28 пунктів. Додатково у ньому з'явилися, наприклад, тримач для планшета в задньому підлокітнику та електропривод шторки багажника.

У моторній гамі тепер присутні як бензинові та дизельні мотори об'ємом 2 літри, так і гібриди різних типів. Бензинові запропоновані у версіях на 204 або 265 к.с., дизель може розвивати 150 або 193 к.с. Усі модифікації супроводжуються семідіапазонним "роботом", найпотужніші версії отримають повний привід.

"М'який гібрид", що з'явився на Superb вперше, базується на 1,5-літровому турбомоторі з 48-вольтовим стартер-генератором. Він розвиває 150 к.с. та 250 Нм. Повноцінний гібрид, що заряджається, - це зв'язка того ж турбомотора і електродвигуна та шестиступінчастої DSG, які разом забезпечать 204 к.с. Місткість бортової батареї збільшена з 13 до 25,7 кВт · год, завдяки чому запас ходу на електротязі може перевищувати 100 кілометрів, але така силова установка буде пропонуватися тільки для універсала.

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Основне нововведення в ходовій частині — поява нової версії адаптивної підвіски DCC Pro, яка раніше вже була застосована на «Пасаті». Вона відрізняється двоклапанними амортизаторами, які мають забезпечити більш точні регулювання та більш відчутну різницю між режимами роботи. Така підвіска за замовчуванням встановлюватиметься на топову комплектацію Laurin&Klement разом із просунутою акустикою та масажними сидіннями.

Випускатимуть Superb нового покоління не в Чехії, а в Словаччині на одному заводі з Volkswagen Passat.

Поява новинки на ринку України за чутками запланована на липень наступного року. Наразі немає інформації щодо силових установок та комплектацій які будуть офіційно доступні на нашому ринку. Ціни оголосять ближче до старту продажів.