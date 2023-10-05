Він, швидше за все, отримає звичайний бензиновий мотор без будь-яких додаткових електричних систем.

Учора Skoda офіційно представила кросовер Kodiaq нового покоління, його топовою комплектацією стала Sportline. Однак на вершині гами буде інша модель – RS. Про це повідомив ресурс Motor1 із посиланням на Autocar.

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Вихід у майбутньому версії RS підтвердив Йоханнес Нефт (Johannes Neft), член ради директорів з технічного розвитку Skoda. " Ми працюємо над цим ", - повідомив він.

Ось що відомо про технічну частину моделі. Kodiak RS отримає потужнішу силову установку, ніж Octavia RS. Очікується, що потужність складе близько 270 л. При цьому, за словами все того ж Нефта, Kodiak RS "не обов'язково" буде гібридом. Тобто, швидше за все, він отримає 2,0-літровий турбо мотор, який працюватиме в парі з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач і системою повного приводу.

Якщо звичайний Kodiak надійде у продаж тільки на початку наступного року, то найпотужніший Kodiak логічно чекатиме ближче до середини 2024 року.