Он скорее всего получит обычный бензиновый мотор без каких-либо дополнительных электрических систем.

Вчера Skoda официально представила кроссовер Kodiaq нового поколения, его топовой комплектацией стала Sportline. Однако на вершине гаммы будет другая модель – RS. Об этом сообщил ресурс Motor1 со ссылкой на Autocar.

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Выход в будущем версии RS подтвердил Йоханнес Нефт (Johannes Neft), член совета директоров по техническому развитию Skoda. "Мы работаем над этим", - сообщил он.

Вот что известно о технической части модели. Kodiak RS получит более мощную силовую установку, чем Octavia RS. Ожидается, что мощность составит около 270 л. При этом, по словам все того же Нефти, Kodiak RS "не обязательно" будет гибридом. То есть, скорее всего, он получит 2,0-литровый турбомотор, который будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Если обычный Kodiak поступит в продажу только в начале следующего года, то самый мощный Kodiak будет логично ждать ближе к середине 2024 года.