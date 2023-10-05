С выходом нового поколения Skoda Kodiaq впервые стал подключаемым гибридом.

Skoda официально представила новый Kodiaq 2024. Новинка получила целый ряд новых технологических решений и сохранила дизельные версии. Цены пока не объявлены.

Читайте также: Новые Škoda Kodiaq и Superb испытали в экстремальных условиях: видео

Габариты Skoda Kodiaq 2024 составляют 4758×1864×1659 мм при длине колесной базы 2791 мм. Межосевое расстояние не изменилось, но новые решения компоновки сделали автомобиль немного просторнее, а багажник – чуть больше.

Внешне новый Kodiaq похож на предшественника, но и новшеств хватает. К примеру, передняя часть полностью новая: новые матричные светодиодные фары второго поколения теперь имеют на 50% больше светодиодов, а световой поток увеличился на 15%. Такие фары входят в стандартную оснастку комплектации Sportline, в более простых версиях они доступны за доплату. Новые бамперы и задние фонари – они на современный манер соединяются светящейся полосой.

Салон тоже во многом изменился. Передачи теперь переключаются под рулевым рычагом, поэтому на центральном тоннеле стало больше места для всяких мелочей. На передней панели появились переключатели Smart Dial в количестве трех штук. Это три поворотных и нажатых регулятора со встроенными круглыми экранами диаметром 1,25 дюйма.

Внешние регуляторы позволяют водителю и пассажиру регулировать температуру системы климат-контроля, управлять вентиляцией и подогревом сидений. С помощью центрального Smart Dial можно регулировать громкость медиасистемы, направления обдува и т.д. Все остальные функции контролируются через экран информационно развлекательной системы (в базе – 10-дюймовый, в топовых версиях – 13-дюймовый). Перед водителем – цифровая приборная панель «нарисована» на 10-дюймовом экране. Также есть проекционный экран нового поколения.

Кроссовер имеет четыре порта USB-C с выходной мощностью 45 Вт, еще один порт USB-C, встроенный в зеркало заднего вида и выдающий 15 Вт мощности. Также предусмотрена 15-ваттная беспроводная зарядка для двух смартфонов, она снабжена системой охлаждения. Среди опций – аудиосистема Canton с 14 динамиками и передние кресла с массажером.

Объем багажника 5-местной версии составил 910 литров – он увеличился на 75 литров по сравнению с предшественником. Если сложить задние сиденья, то получится объем 2105 литров. В семиместной версии объем багажника, само собой, скромнее – 340 литров (в новом поколении он увеличился на 70 литров).

Под капотом базовой версии Kodiaq 2024 – 1,5-литровый турбо бензиновый двигатель (на самом деле это «мягкий» гибрид) мощностью 148 л.с. Такой вариант исключительно переднеприводный. Полный привод появляется с мотором 2,0 TSI мощностью 201 л. Есть варианты и на дизельном топливе: двигатель 2,0 TDI предложен в двух вариантах форсирования – 148 и 190 л.с. Соответственно, менее мощная версия – только переднеприводная, а 190-сильный вариант может быть и с полным приводом. Все эти двигатели совмещаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Skoda Kodiaq 2024 впервые стал подключаемым гибридом. Силовая установка с ДВС 1,5 TSI и электромотором выдает 201 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 25,7 кВтч, запас хода чистым электричеством – 100 км. Гибридный Kodiaq 2024 – исключительно переднеприводный и с 6-ступенчатым «роботом» DSG.

Читайте также: Новая Skoda Octavia Combi станет электрической

Цены пока не объявлены: новый Kodiaq поступит в продажу в Европе в начале следующего года, поэтому цены будут объявлены ближе к моменту рыночного дебюта.