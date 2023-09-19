Чешский автопроизводитель проверил обе модели в преддверии их будущих мировых премьер. За два года они прошли более миллиона километров.

Во время тест-драйвов автомобили выдерживали при температуре -30 ° C на севере за Полярным кругом, а также +50 ° C в пустыне Аризоны. Кроме того, Škoda Auto поручила им буксировать прицепы на высокогорной дороге Гросглокнер и испытала различные зарядные инфраструктуры для подключаемых к сети электропитания вариантов с гибридными трансмиссиями.

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Благодаря многочисленным дополнительным оценкам выносливости и материалов на испытательных стендах и в лаборатории Škoda имитирует 40 лет использования автомобиля в реальных условиях для запуска модели.

В ходе таких испытаний проверяется общее качество и долговечность автомобиля – от его шасси и кузова до трансмиссии и электрических систем. Кроме того, многие отдельные компоненты и целые узлы, такие как новая система DCC Pro и новые матричные фары TOP LED Matrix, проверяются на специальных испытательных стендах и в лаборатории.

На высокогорной дороге Гроссглокнер в австрийских Альпах новые Superb и Kodiaq успешно доказали свою эффективность как буксировщики. Эти испытания на горной дороге с уклонами, достигавшими 13%, дали ценную информацию об эффективности тормозов и терморегуляции.

Поскольку обе серии моделей также будут доступны в версиях PHEV с запасом хода на электричестве более 100 километров, Škoda взяла на себя инициативу оценить различные варианты зарядки и инфраструктуры.

После успешного завершения интенсивной программы испытаний обе серии моделей готовы к мировым премьерам в ближайшие недели.